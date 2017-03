Ông Hòa cho biết Thành đoàn Hà Nội không nói rõ thời hạn tới khi nào ông quay trở lại công việc cũ. “Tôi không có sai phạm mà điều tôi đi chưa rõ ngày về như vậy chẳng khác nào cái án treo lơ lửng” - ông Hòa bày tỏ.



Về chuyện tiếp nhận công việc mới theo điều động của thành đoàn, ông Hòa nói sẽ sẵn sàng tuân thủ theo bố trí của tổ chức, kể cả “đun chè, pha nước hay lao công”. Tuy nhiên, ông Hòa cũng khẳng định chỉ bàn giao lại công việc tại báo khi có quyết định bằng văn bản của thành đoàn chứ không phải là mệnh lệnh bằng lời.



“Việc điều chuyển ông Hòa được nhiều nơi đồng ý”. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Ngà - bí thư Thành đoàn Hà Nội. Bà Ngà cho biết chủ trương điều chuyển công tác ông Hòa được sự đồng ý của Cục Báo chí (Bộ Thông tin - truyền thông), Sở Thông tin - truyền thông Hà Nội và Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. “Có lý do để làm chuyện đó, nhưng lý do thế nào thì tôi xin phép không cung cấp được vì cũng chưa có kết luận cuối cùng” - bà Ngà nói.



Theo bà Ngà: “Việc của ông Hòa kéo dài rồi, một vài năm trước chưa giải quyết xong. Đây không phải là quyết định kỷ luật, chưa phải là cách chức mà chỉ đang làm theo quy trình, khi nào có kết luận cuối cùng sẽ thông tin công khai”.



Về thông tin thành đoàn phân công bà Khiêm thay thế vị trí của ông Hòa, bà Ngà cho biết đến nay thường vụ thành đoàn chưa hề bổ nhiệm tổng biên tập nào mà chỉ mới phân công một phó bí thư phụ trách chỉ đạo toàn diện hoạt động của báo trong thời gian ông Hòa được điều chuyển công tác. “Thẩm quyền trách nhiệm của ông Hòa là phải bàn giao, còn bàn giao cho ai thì chúng tôi đang tiến hành các thao tác” - bà Ngà cho biết.



Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Trọng Dực - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội - cho biết đến nay ông chưa nắm được thông tin về vụ việc. Khi tiếp nhận vụ việc, nếu đúng thẩm quyền chúng tôi sẽ xác minh, xử lý, nếu không đúng thẩm quyền sẽ chuyển cho ủy ban kiểm tra khối dân chính Đảng TP” - ông Dực thông tin.



Trong khi đó, ông Đỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông, cho rằng Thành đoàn Hà Nội là cơ quan chủ quản nên việc điều chuyển cán bộ do mình quản lý là đúng thẩm quyền. Theo ông Doãn, thông thường việc điều chuyển công tác một tổng biên tập được các cơ quan có thẩm quyền liên quan nghiên cứu kỹ. Các thông tin khác ông không bình luận thêm.



Theo LÂM HOÀI (TTO)