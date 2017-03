Vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở BV Hùng Vương: Thưởng nóng công an quận 5

Ông Sử Ngọc Anh Bí thư quận uỷ quận 5 và bà Huỳnh Thị Thảo chủ tịch UBND quận 5 đã thay mặt Đảng uỷ, UBND quận trao quyết định khen thưởng tập thể công an quận 5. Ảnh: Tuyết Khuê

Tại buổi khen thưởng, bà Huỳnh Thị Thảo khen ngợi: “Bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an quận 5, và sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng, công an quận đã thúc đẩy nhanh tiến trình xử lý vụ việc, tìm lại bé sơ sinh bị mất tích, đem cháu bé trả lại cho vòng tay yêu thương của người thân, gia đình”.

Ông Sử Ngọc Anh, bí thư quận uỷ quận 5 cho biết trên địa bàn quận có trên 20 bệnh viện lớn nhỏ. Hầu như bệnh viện nào cũng có khoa sản, và khoảng 850 cơ sở y tế tư nhân, do đó đã đặt ra bài toán lớn về bảo đảm ản ninh trật tự. Qua sự việc vừa xảy ra, quận uỷ đặt yêu cầu, giao cho công an quận tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng với các bệnh viện, cơ sở y tế tìm ra hướng bảo đảm an ninh trật tự tại những cơ sở này, tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đại tá Lê Phước Trường, Trưởng công an quận 5, thông tin thêm sáng cùng ngày 20-3, Đảng uỷ, Ban chỉ huy công an quận 5 cũng đã thưởng nóng cho cán bộ chiến sỹ đội CSĐT tội phạm về TTXH.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Trường gởi lời cảm ơn đến các cơ báo đài “Phải nói chiến công này có một phần đóng góp lớn của các cơ quan báo chí” – ông Trường nói. Theo Đại tá Trường, thông tin đầu tiên báo chí đăng tải về nhận dạng đối tượng bắt cóc cháu bé là giống đến 80% so với ngoài đời thực. Ngoài ra, báo chí đăng tải thông tin vừa kịp thời, nhưng không quá kích động, không làm cho đối tượng quá sợ, và vừa đủ tầm để đối tượng hoang mang, có suy nghĩ ngay đến việc ra đầu thú.

Thông tin thêm về diễn biến vụ án, ông Trường cho hay bước đầu nghi can Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (37 tuổi, thường trú quận 3, tạm trú huyện Nhà Bè) khai nhận bắt giữ cháu bé để thay thế bào thai bị mất. Thực tế lời khai của nghi can có nhiều mâu thuẫn, mà cơ quan điều tra nghi vấn Thuỷ không chỉ gây án một mình, mà ít nhất có đối tượng khác có liên quan. Hiện nay Thuỷ vẫn còn khai báo loanh quanh, không thành thật.

Về lời khai của nghi can Thuỷ cho rằng đưa cháu bé ra khỏi bệnh viện trót lọt theo cổng chính của BV Hùng Vương. Tuy nhiên, Đại tá Trường cho biết lời khai này kết sức vô lý, không phù hợp, bởi theo quy trình Bệnh viện Hùng Vương khi ẵm bé ra phải có giấy xuất viện, phải có thẻ.

Do đó công an đang khẩn trương điều tra mở rộng, để làm rõ mục đích của Thuỷ nói là bắt về nuôi hay bắt về với mục đích khác, do Thuỷ thực hiện một mình hay là có đồng phạm?

TUYẾT KHUÊ