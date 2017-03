Vụ trộm 247 lượng vàng ở Bình Thuận: Một nghi can bỏ trốn

Ngày 16-5, hai nghi can Trần Thị Huệ và Nguyễn Hoàng Thịnh (cùng ngụ Định Quán) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Công an tỉnh Bình Thuận xác định ngoài Huệ, Thịnh vừa bị bắt, còn có hai nghi can nữa. Trong đó có nghi can Nguyễn Thị Bích Vân (ngụ Phú Cường, Định Quán). Trước đó cơ quan điều tra đã triệu tập Vân để làm rõ việc Vân tham gia đánh bạc tại Định Quán nhưng sáng 14-5, Vân đã bỏ trốn khi nghe tin hai đồng bọn bị bắt.

Khám xét nhà Vân, cơ quan điều tra thu giữ hơn 3.000 USD, gần 25 triệu đồng, một xe mô tô và một hợp đồng mua đất trị giá gần nửa tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh lời khai của các nghi can cho biết sau khi thực hiện vụ trộm, bốn nghi can đã chia nhau mỗi người hơn 60 lượng vàng. Số vàng này sau đó chúng mang đi gửi người thân hoặc bán lấy tiền sắm sửa xe cộ, nhà đất và đánh bạc.

Về tình tiết trong nhà có hai con chó berger hung dữ nhưng bọn trộm vẫn dễ dàng đột nhập, phá két sắt trong phòng ngủ lấy vàng mà không bị phát hiện, cơ quan điều tra đã làm rõ. Theo đó, nhà ông Quan có hai cổng sắt, khi ông Quan thả xích chó và đi công việc, hai con chó đã ra sân trước và hai cánh cổng ngăn sân và nhà vô tình bị gió đẩy đóng lại. Trong khi nhóm trộm cắt hàng rào và phá cửa đột nhập từ phía sau nên không bị phát hiện. Vụ trộm tại nhà ông Quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Bình Thuận, hiện đang có nhiều luồng dư luận quan tâm bởi lẽ đây là doanh nghiệp Nhà nước và ông Quan hoàn toàn không kê khai tài sản về số vàng này theo quy định.

PHƯƠNG NAM