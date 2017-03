Vụ trộm 247 lượng vàng: Thu thêm năm lượng vàng

(PL)- Ngày 24-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) tiếp tục thu giữ thêm năm lượng vàng mà nghi can Nguyễn Công Đoàn khai nhận đã gửi cho một người ở Định Quán.

Ngoài ra, ban chuyên án thu giữ thêm hai giấy tờ mua bán đất của Đoàn tại Định Quán với giá 370 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ hai xe mô tô của nghi can Trần Thị Huệ, trong đó có một xe mới mua và một xe làm phương tiện gây án. Theo lời khai của Huệ, ngoài việc đổi tiền trộm được thành tiền USD, Huệ còn xây dựng một chuồng heo trị giá 100 triệu đồng và mua một miếng đất trị giá 480 triệu đồng. Hiện ban chuyên án đang làm rõ việc này. PHƯƠNG NAM