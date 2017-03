Vụ trộm 44 thùng thuốc lá trên tàu hỏa: Tạm giữ hình sự trưởng tàu

(trưởng tàu SI, thuộc Xí nghiệp Vận dụng toa xe hàng Sài Gòn) và Trương Thanh Sơn (công nhân Công ty Vận tải toa xe hàng Sài Gòn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 29-7, tàu SI chạy từ phía Nam ra đến ga Vinh (Nghệ An) thì phát hiện toa tàu chở thuốc lá Khatoco bị mất trộm 44 thùng thốc lá (mỗi thùng 500 gói), trị giá khoảng 100 triệu đồng. Kết quả điều tra của Công an TP Vinh cho thấy khi tàu chạy đến ga Kim Lũ (Quảng Bình), Thứ cùng Sơn đã phá cặp chì toa tàu để trộm 44 thùng thuốc lá. Sau đó, Thứ gọi điện thoại cho chị là Hà Thị Nhàn thuê xe tải đến ga Yên Lý (Nghệ An) để chở thuốc đi tiêu thụ. Công an TP Vinh đã thu hồi 44 thùng thuốc lá và triệu tập Nhàn để làm rõ những hành vi liên quan.

ĐẮC LAM