Vụ trộm “bí ẩn” và nỗi oan người vợ

Điều đáng nói trong vụ trộm này có nhiều biểu hiện nghi vấn chưa được làm rõ khiến chị Đ., người trong cuộc, bức xúc. Theo chị Đ. trình bày, do cuộc hôn nhân của hai vợ chồng mâu thuẫn, sau thời gian ly thân, chị nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận 5. Trong đơn chị xin nuôi hai con nhỏ và phân chia tài sản do vợ chồng đứng tên sở hữu. Cùng thời điểm này thì vụ trộm xảy ra.

Hai vợ chồng cùng mất của

Rạng sáng 13-5, ông L., chồng chị Đ., gõ cửa phòng chị đang ngủ trên tầng ba và nói: “Sao em lấy tiền, lục lọi giấy tờ trong tủ của anh?”. Bất ngờ trước câu hỏi trên, chị liền đi xuống tầng trệt nơi đặt chiếc tủ và là cửa hàng kinh doanh do chồng chị quản lý. Chị thấy cửa tủ đã mở, ông L. cho biết mất hơn 100 triệu đồng tiền bán hằng ngày hôm qua chưa kịp cất vào két sắt.

Tuy nhiên, cửa cuốn tầng trệt khóa bên trong không có dấu hiệu cạy khóa, cạnh đó, hai xe tay ga đắt tiền cắm sẵn chìa khóa công tắc vẫn còn. Quan sát trên tầng một, chị Đ. phát hiện cửa ra ban công bị mở toang, khả năng kẻ trộm đột nhập vào từ đây.

Camera ghi hình hai kẻ trộm tài sản của vợ chồng chị TTAĐ vào rạng sáng 13-5. (ảnh chụp lại từ camera)

Khi đến phòng làm việc của mình tại tầng lửng, chị Đ. điếng người bởi tủ sắt riêng của chị bị kẻ gian đập khóa. Tài sản bên trong gồm tiền mặt, nữ trang, đá quý, máy tính xách tay… tổng trị giá hơn 200 triệu đồng đã biến mất. Quanh đó, còn một số tủ nhưng kẻ trộm không động đến. Các phòng khác ở tầng hai và ba không thấy dấu hiệu trộm ghé vào.

Đau lòng hơn khi ông chồng ám chỉ: “Chỉ có em mới biết chìa khóa tủ của anh cất ở đâu”. Chị Đ. đề nghị trình báo cảnh sát khu vực (CSKV), chồng chị trả lời: “Không biết số máy điện thoại”.

Nhận được tin báo của chị Đ., anh CSKV đến nhà xem xét rồi nhận định không có việc từ bên ngoài đột nhập vào, còn dấu vết hiện trường đã bị thay đổi, sắp xếp lại nên khó điều tra được gì. Anh CSKV không lập biên bản mà chỉ ghi chép vào sổ tay rồi ra về.

“Mở khóa” vụ trộm nhờ camera

Đến tối cùng ngày, chị Đ. bình tĩnh lại mới sực nhớ trong phòng làm việc của chị có camera ghi hình. Rất may, chị tìm được đoạn phim quay lại chân dung thủ phạm và diễn biến vụ trộm. Đó là hai thanh niên khoảng dưới 30 tuổi. Dường như cả hai biết rành rẽ đường đi nước bước trong nhà vợ chồng chị Đ., một người cầm đèn pin soi thẳng vào tủ để người còn lại bẻ khóa, vét lấy tài sản trong tủ cho vào túi balô đeo sau lưng.

Ngày hôm sau, chị Đ. đến Công an quận 5 gửi đơn tố giác kèm đĩa sao chép hình ảnh trích từ camera. Chị được cán bộ trực ban hướng dẫn về phường nộp đơn theo trình tự. Khi quay về công an phường, trao đĩa cho anh CSKV, chị Đ. có đề nghị anh khoan báo cho chồng chị biết về chứng cứ mới này, chờ kết quả điều tra rõ ràng báo sau. Nhưng sau đó, chị phát hiện anh CSKV giao lại đĩa trên cho ông L. và chồng chị đã xin lỗi chị. Ông L. cho rằng do nóng vội nên nghi oan cho chị Đ., xin chị bỏ qua đừng đeo đuổi vụ trộm làm gì nữa.

Với mong muốn sáng tỏ mọi việc, chị Đ. tiếp tục gửi đơn đến trưởng Công an phường 9 và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 5. Đích thân anh CSKV đến nhà thu hồi chiếc đĩa để lập hồ sơ vụ trộm báo cáo lên trên.

“Từ đó đến nay, tôi trông chờ cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm để tôi giải tỏa áp lực, ức chế tinh thần” - chị Đ. tâm sự.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, cơ quan điều tra Công an quận 5 cho biết đã thụ lý vụ án, đang truy bắt nghi can, đồng thời sẽ tiến hành làm rõ một số nghi vấn liên quan.

AN DANH