Vụ “Trúng lộc “trời cho” cả làng phát lo”: Bắt thêm một kẻ tống tiền

Đó là Phạm Ngọc Thạnh (thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa). Trước đó, Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Tuấn Dũng (thôn 4, xã Hòa Vinh). Hai người này nằm trong nhóm thanh niên đã đe dọa, tống tiền những người trúng kỳ nam ở huyện Đông Hòa mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong bài “Trúng lộc “trời cho” cả làng phát lo” ra ngày 18-5.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Đông Hòa, khi nghe tin nhiều người ở huyện Đông Hòa trúng kỳ nam, Dũng, Thạnh cùng một số thanh niên khác đến nhà anh Nguyễn Thành Công (xã Hòa Xuân Đông) mạo nhận cũng đi trầm nhưng không trúng, yêu cầu anh Công phải chia tiền. Nhóm thanh niên này đã hành hung anh Công để uy hiếp, sau đó liên tục hăm dọa. Khi anh Công sợ hãi bỏ trốn, nhóm này yêu cầu chị Ngô Thị Loan (vợ anh Công) phải đưa 15 triệu đồng. Sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục yêu cầu chị Loan đưa thêm 25 triệu đồng, nếu không sẽ chém giết cả gia đình.

Cùng thời điểm, Dũng, Thạnh cũng đến nhà anh Nguyễn Trung Thoại (ở xã Hòa Xuân Tây) cưỡng đoạt 10 triệu đồng. Trong khi cơ quan công an đang điều tra vụ việc, các đối tượng trên tiếp tục kéo đến nhà ông Dương Đậu (ở xã Hòa Xuân Đông) khống chế, ép buộc ông này viết giấy tự nguyện biếu Thạnh 20 triệu đồng. Trong thời gian tống tiền, nhóm thanh niên còn đe dọa sẽ cắt cổ những ai báo sự việc với cơ quan công an. Hiện Công an huyện Đông Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TẤN LỘC