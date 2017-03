Vụ “Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận tiền”: Phải xét trả thưởng cho ông Tùng

Chúng tôi trích đăng ý kiến của ông Sơn dưới đây:

ĐỨC VỊNH



N.BÌNH



LÊ THANH



Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (Đoàn luật sư TP.HCM)



Theo TTO



Trước hết, tôi đề nghị phóng viên viết bài báo nói trên gọi điện cho người có tờ vé trúng thưởng mà chưa được nhận thưởng nên bình tĩnh, kiên nhẫn tìm biện pháp để được nhận thưởng, không nên nóng vội, hấp tấp, tự ái rồi xé bỏ tờ vé số (100 triệu được lĩnh 91 triệu - đây là một tài sản lớn).Là một đại lý vé số ở Đà Nẵng, lâu nay tôi rất bức xúc trước việc một số công ty xổ số không giải quyết tận tình đối với những trường hợp vé trúng thưởng bị lỗi. Dưới đây tôi xin trích dẫn thông tư 65/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết nghị định 30/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số để nói rằng Công ty Xổ số Kiên Giang phải xem xét trả thưởng cho ông Tùng. Cụ thể, thông tư 65 quy định “Điều kiện của vé lĩnh thưởng” như sau:- Người tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số.- Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên hình - nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.- Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng. Trường hợp cần thiết, công ty xổ số kiến thiết trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có) do người sở hữu vé số chi trả.Ở địa bàn miền Trung và Tây nguyên lâu nay gặp những trường hợp vé trúng thưởng bị sứt góc hoặc rách rời, các công ty xổ số thường không giải quyết. Một số trường hợp đã nhiều lần được báo chí phản ánh. Là đại lý vé số, chúng tôi thường có trách nhiệm đối với người có vé trúng thưởng bị lỗi nên đã làm đơn kiến nghị các công ty xổ số tại miền Trung và Tây nguyên nên nghiên cứu kỹ quy định nói trên.Gần đây nhất báo Công An Đà Nẵng thông tin một người dân ở Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) có vé trúng thưởng sứt góc rất nhỏ (của Công ty Xổ số Thừa Thiên - Huế) và không được công ty giải quyết trả thưởng. Sau khi đọc bài báo này, tôi đã làm việc với trưởng văn phòng đại diện Công ty Xổ số Thừa Thiên - Huế tại Đà Nẵng và với phó giám đốc Công ty xổ số Thừa Thiên - Huế để trình bày quy định tại thông tư 65. Sau đó, Công ty Xổ số Thừa Thiên - Huế đã trả thưởng cho người có vé trúng thưởng bị sứt góc.______________________Ý kiến của ông Nguyễn Quang Sơn được đại diện Bộ Tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang và giới luật sư đồng tình, chỉ riêng Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang là cho rằng không thể trả thưởng cho ông Tùng.Chiều 27-3, chúng tôi liên lạc với ông Võ Văn Tuấn - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang - để đặt vấn đề xem xét trả thưởng cho ông Tùng theo quy định tại thông tư 65 của Bộ Tài chính. Ông Tuấn cho rằng ông đã nghiên cứu thông tư 65 nhưng do quy định ghi ở mặt sau mỗi tấm vé số là vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, không rách rời nên tấm vé của ông Tùng không thể giải quyết cho nhận thưởng.“Quy định ở mặt sau tấm vé số là do công ty đặt ra và không cao hơn quy định tại thông tư 65 của Bộ Tài chính, sao không áp dụng thông tư 65 để giải quyết cho ông Tùng?”. Trả lời câu hỏi này của chúng tôi, ông Tuấn cho rằng: “Thông tư 65 quy định công ty xổ số kiến thiết có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng. Thế nhưng việc xem xét trả thưởng là do công ty quyết định. Công ty đã ghi rõ quy định ở mặt sau tấm vé số do mình phát hành nên bắt buộc phải tuân thủ”.Theo phòng trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, mỗi tỉnh thành có điều kiện trả thưởng khác nhau dựa vào quy định trả thưởng ghi phía sau tấm vé. Tuy nhiên, cơ sở cao nhất để làm điều kiện trả thưởng là vẫn dựa vào thông tư 65 của Bộ Tài chính.Tại TP.HCM, yêu cầu vé trúng thưởng phải còn nguyên hình - nguyên khổ - nguyên số, không tách rời, chắp vá, còn cùi giáp lai, không cạo sửa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp khách hàng vì bất cẩn để vé số bị nhàu nát, tách rời, mờ... nên dựa vào từng điều kiện cụ thể công ty có cách giải quyết khác nhau. Thực tế có nhiều vé trúng thưởng bị các lỗi trên vẫn được trao thưởng miễn là tấm vé trúng thưởng vẫn còn có cơ sở để xác định được đó là vé trúng thưởng thật sự, các chi tiết xác định trúng thưởng vẫn rõ trên tấm vé.Phía sau tờ vé số quá nhỏ nên các công ty xổ số chỉ ghi được điều kiện để lĩnh thưởng là vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình - nguyên số, không tách rời. Nhưng với những trường hợp đặc biệt là vé bị rách do khách quan mà công ty xổ số xác định là thật thì phải thực hiện theo đúng quy định của thông tư 65. Nghĩa là nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng...Trường hợp của ông Tùng, nếu Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang giải quyết chưa thỏa đáng thì ông có thể làm đơn gửi công ty này và Hội đồng giám sát xổ số của Kiên Giang đề nghị xem xét giải quyết.Theo quy định về điều kiện của vé lĩnh thưởng tại thông tư 65/2007 của Bộ Tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang hoàn toàn có thể tự mình hoặc đề nghị cơ quan công an xác minh tính xác thực của tờ vé số mà người nhà ông Tùng đã vô ý làm rách rời để trả thưởng cho ông. Sự từ chối trả thưởng vì lẽ “đã ghi điều kiện trả thưởng trên mặt sau của tờ vé số là vé phải còn nguyên, không rách rời...” là không đúng với quy định của thông tư 65/2007. Nên nhớ trong nghị định số 30/2007, Chính phủ đã lưu ý trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số là phải “tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số” (khoản 1 điều 4). Nghị định này cũng cho phép Bộ Tài chính “ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh xổ số” (khoản 2, điều 31). Do vậy, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang không có quyền làm khác đi.