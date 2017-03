Vụ “trường gà ở Tiền Giang”: Đã bắt hàng trăm vụ với hàng ngàn con bạc

ảnh

Bà Trần Kim Mai () khẳng định: Liên quan đến các trường gà ở Tiền Giang, UBND tỉnh đã nắm được tình hình và chỉ đạo công an tỉnh tăng cường đấu tranh triệt xóa.

. Việc xử lý có rốt ráo không thưa bà?

+ Các tụ điểm đá gà do báo chí phản ánh (Cao Thành Nhân, xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy; Mười Đèo, xã Phước Thạnh; Mười Hoài, phường 5, TP Mỹ Tho) đều là những tụ điểm đã được công an phát hiện và có kế hoạch triệt phá. Tuy nhiên, thủ đoạn của đối tượng khá tinh vi và quy định của pháp luật về xử lý, chế tài chưa đủ mạnh. Vì vậy để xử lý đúng người, đúng pháp luật cần phải thu thập tài liệu chứng cứ một cách đầy đủ. Tại kỳ họp vừa qua của HĐND tỉnh Tiền Giang, Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh, đã có phát biểu về trách nhiệm của mình và khẳng định công an đang nỗ lực điều tra, kiên quyết xử lý các trường gà. Ông cam kết: “Tôi hứa các trường gà và các đối tượng mà báo chí nêu tới đây sẽ không còn nữa”.

. Trước tình hình tệ nạn đá gà, thời gian qua địa phương đã có những động thái gì, thưa bà?

+ Ngay từ năm 2008, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc trong tình hình mới, công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch cao điểm đấu tranh triệt phá. Riêng trong năm 2011, công an tỉnh đã có ba kế hoạch lớn: Ngày 18-3, có công văn về việc xử lý kiên quyết, dứt điểm các tụ điểm đá gà trên địa bàn TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành; ngày 19-8 có công văn về việc xử lý kiên quyết, dứt điểm các tụ điểm đá gà trên địa bàn tỉnh; ngày 13-11, có kế hoạch mở cao điểm phòng, chống tệ cờ bạc.

Quang cảnh một góc trong trường gà của Tư “rắn lục”, chụp ngày 1-12. Ảnh: H.GIANG

. Kết quả việc thực hiện các cao điểm ra sao, thưa bà?

+ Công an các địa phương đã triệt xóa 167 tụ điểm, bắt xử lý 1.060 đối tượng. Đây là nỗ lực lớn của ngành công an và các ngành có liên quan. Tuy nhiên, chủ trương, giải pháp thì đủ nhưng trong tổ chức thực hiện, sự phối hợp có lúc còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên một số tệ nạn xã hội, trong đó có tệ đá gà nổi lên. Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền sẽ tập trung nhiều giải pháp mạnh để giải quyết.

Đá gà là một trong những tệ nạn làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, hạnh phúc gia đình và sự phát triển lành mạnh của xã hội. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cho cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân về công tác tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt. Đây là một tệ nạn xã hội nên giải pháp cơ bản không thể thiếu là sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt ý thức và trách nhiệm của nhân dân cùng tham gia.

Chưa phát hiện dấu hiệu bao che Công an huyện Cai Lậy sẽ làm rõ việc cản trở PV tác nghiệp. Về dư luận cho rằng có dấu hiệu bao che của một số cán bộ đối với một số trường gà, bà Trần Kim Mai cho biết qua kiểm tra, giám sát đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bao che hoặc có đơn thư tố cáo, tố giác cán bộ, công chức bảo kê cho các tụ điểm đá gà. Nếu phát hiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm. Bà cho biết: “UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và rất hoan nghênh phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện một số tệ nạn đá gà xảy ra trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi rất cảm ơn và mong rằng trong thời gian tới, quý báo tiếp tục thông tin về những mặt được và chưa được của Tiền Giang, góp phần cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn ngày một tốt hơn!”. Công an huyện Cai Lậy đã gửi giấy mời PV Hàn Giang của báo Pháp Luật TP.HCM đến để trao đổi một số thông tin về trường gà của Cao Thành Nhân ở huyện này mà báo đã phản ánh. Trước đó, trong quá trình đột nhập trường gà, PV đã bị đàn em của Cao Thành Nhân khống chế, thu giữ điện thoại và lấy đi các thẻ nhớ chứa hình ảnh, tư liệu. Ngoài ra Cao Thành Nhân còn dúi tiền vào túi PV để xin được bỏ qua. PV Hàn Giang đã tố sự việc và giao số tiền trên cho Công an huyện Cai Lậy làm rõ.

HÀN GIANG thực hiện