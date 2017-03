Vụ tử tù vượt ngục bất thành

Rạng sáng 20-8, tại trại giam Công an tỉnh Đồng Nai, tử tù Nguyễn Văn Thâu trong thời gian chờ thi hành án đã cưa cùm, đục tường vượt ngục nhưng bất thành.

Vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng

Nguyễn văn Thâu và em ruột là Nguyễn văn Hoàng đều ở xã Phước Lý, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Năm 2006, cả hai chấp hành xong hình phạt 20 năm và 18 năm tù về tội cướp tài sản. Vừa ra tù, chúng lại tiếp tục nghĩ đến chuyện gây tội ác.

Trong thời gian ở tù, Hoàng quen Hà Văn Thành, ngụ Xuân Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Những ngày dài trong tù không làm chúng trở thành người lương thiện. Mãn hạn tù, Thành hẹn gặp Hoàng ở TP Pleiku. Hoàng dẫn theo Thâu và Thành, đồng thời giới thiệu Đinh Văn Thắng, một người quen của y, cho cả bọn làm quen và rủ nhau đi cướp.

Thâu và Hoàng đưa tiền cho Thắng đi mua súng. Có vũ khí, Thâu, Hoàng và Thắng bàn bạc nhau về Chợ Mới (An Giang) cướp tiệm vàng. Vừa đến Chợ Mới, chúng đã trộm cắp một xe gắn máy làm phương tiện. Tuy nhiên, do nhận thấy khu vực hai tiệm vàng định cướp có nhiều người qua lại, cả bọn lại không thông thuộc địa bàn nên bàn nhau trở về địa bàn xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cướp tiệm vàng Kim Hồng. Do Thâu và Hoàng là người địa phương, nếu trực tiếp cướp sẽ bị lộ nên Thâu gọi điện thoại rủ thêm Thành tham gia.

Ngày 12-10-2006, Thành và Thắng gặp Thâu và Hoàng để nhận vũ khí rồi chở nhau đến gần tiệm vàng Kim Hồng. Đến 20 giờ, cả hai đột nhập vào tiệm vàng, dùng súng AK bắn một phát vào quầy đựng vàng để thị uy. Hai người giúp việc hoảng hốt bỏ chạy nhưng bà Lê Thị Hồng là chủ tiệm vàng vẫn đứng ở quầy. Thắng nhằm vào đầu bà Hồng bắn nhưng sượt vào tai làm bà té xỉu. Chúng gom toàn bộ số vàng 2,75 kg (70 lượng) vào thùng giấy. Lúc này, ông Trương Đệ là chồng bà Hồng từ phía sau chạy lên và hô hoán liền bị Thắng bắn một phát trúng ngực chết tại chỗ.

Lần lượt bị bắt

Thành chở Thắng bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, chúng đã bỏ lại xe gắn máy và toàn bộ số vàng đã cướp được. Để thoát thân, Thắng đã dùng súng bắn ba phát làm bị thương hai người đi đường rồi qua huyện Long Thành. Đến xóm Gốc, xã Long An, lợi dụng dêm tối, cả hai mang dao và súng lủi vào một lùm cây để trốn.

Công an, huyện đội, dân phòng đã được lệnh phối hợp bao vây. 50 tay súng tiểu liên cùng chĩa vào mục tiêu này siết cò. Khẩu AK của chúng còn 16 viên đạn nhưng không còn cơ hội bắn trả. Cả hai tên cướp nằm không dám ngóc dậy. Cùng lúc, hàng loạt ánh đèn pin rọi thẳng vào chúng, lực lượng truy đuổi cùng chó nghiệp vụ ập vào. Khẩu AK trên tay Đinh Văn Thắng (SN 1970 ngụ Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An) bị đá văng. Cả Thắng và Hà Văn Thành bị bắt.

Hoàng và Thâu lúc này vẫn chưa bị bắt. Chúng nghĩ rằng đồng bọn không khai ra mình. Được mời làm việc, cả hai liên tục chối tội.

Ngày 10-11-2006, Hoàng bị bắt ngay sau buổi làm việc sau cùng với cơ quan điều tra. Còn Nguyễn Văn Thâu vẫn sang Công an quận 2, TP.HCM để nhận lại xe máy đang bị tạm giữ. Hắn tỏ ra bất ngờ khi nghe đọc lệnh bắt.

Vượt ngục bất thành

Cuối năm 2007, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt tử hình cả ba tên gồm hai anh em Nguyễn Văn Thâu, Nguyễn Văn Hoàng và đồng bọn Đinh Văn Thắng về tội giết người. Ngoài ra, chúng còn bị xử mỗi tên mấy chục năm tù về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tên Hà Văn Thành tù chung thân về tội giết người, 16 năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Tháng 2-2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan của hai bị cáo Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Thâu, đơn xin giảm án của bị cáo Đinh Văn Thắng và đơn kêu oan không phạm tội giết người của bị cáo Hà Văn Thành. Chúng bị biệt giam chờ ngày thi hành án tử hình.

Hơn một năm đằng đẵng trôi qua, biết chẳng còn gì để mất, Thâu nung nấu ý định trốn trại. Y kiếm được một mẩu sắt của cái bấm móng tay và mài giũa, dùng nó cưa cùm chân mỗi ngày một ít. Rạng sáng 20-8-2009, Thâu cưa đứt cùm, rồi lấy thanh sắt cùm đục tường và trần nhà giam.

Phát hiện có dấu hiệu bất thường ở buồng biệt giam, cảnh sát bảo vệ mở cửa buồng giam thì Thâu vọt ra ngoài. Nhưng Thâu chạy chưa được mấy bước chân thì các chiến sĩ công an đã kịp khống chế tử tù này.

Hy vọng cuối cùng của Nguyễn Văn Thâu bị dập tắt.