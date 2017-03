Vụ Vinashin: Bắt nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cái Lân

Ngày 18-9, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Tô Nghiêm (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân) về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo công an, tháng 3-2003, Vinashin và nhà thầu Jacobsen ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị dự án nhà máy điện diezel và Vinashin đã ủy quyền cho ông Nghiêm ký các phụ lục hợp đồng và thực hiện với nhà thầu Jacobsen. Trong hợp đồng và dự án ghi rõ: Tình trạng kỹ thuật từng bộ phận phải mới, toàn bộ dây chuyền thiết bị phải có xuất xứ tại Na Uy và Ý. Tuy nhiên, tài liệu giám định của Vinacontrol Quảng Ninh về máy móc, thiết bị dự án Nhà máy điện diezel Cái Lân cho thấy: Toàn bộ thiết bị do nhà thầu Jacobsen cung cấp là thiết bị đã qua sử dụng và ngừng sử dụng trong một thời gian dài, một số thiết bị đã bị hỏng, gãy, vỡ, han rỉ… Các thiết bị đều được sản xuất từ những năm 1995, 1996, có xuất xứ từ nhiều quốc gia: Ý, Đức, Phần Lan, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và cả Việt Nam… Trong đó, thiết bị chính của nhà máy được tháo dỡ từ một nhà máy điện diezel ở Trung Quốc đã qua sử dụng và ngừng sản xuất vẫn được chủ đầu tư cho nhà thầu Jacobsen mang về lắp đặt. Từ hàng cũ, hàng thải nên từ khi đưa vào vận hành (tháng 4-2007), nhà máy luôn gặp sự cố, nhà máy phải dừng hoạt động để sửa chữa khắc phục. Hiện chỉ còn hai tổ máy có thể hoạt động phát điện được nhưng cũng chỉ đạt 75% công suất định mức, bốn tổ máy còn lại bị sự cố không hoạt động được vì các thiết bị thay thế không còn sản xuất trên thị trường. Từ tháng 10-2009, nhà máy đã dừng hẳn hoạt động. Trong gần ba năm hoạt động, nhà máy đã lỗ hơn 62 tỉ đồng, các khoản nợ không có khả năng thanh toán lên tới 107,5 tỉ đồng, cùng với khoản nợ 15,8 triệu USD tại Ngân hàng Nông nghiệp Quảng Ninh và 11,78 triệu USD tại Công ty Cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy Vinashin để đầu tư cho dự án đến nay cũng không có khả năng thanh toán… Với các sai phạm trên, công an khẳng định ông Nghiêm đã có dấu hiệu cố ý làm trái. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thi công dự án, ông Nghiêm cùng nhiều người khác còn có dấu hiệu thông đồng với nhà thầu Jacobsen chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà nước. THANH TÚ