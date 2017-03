Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Tìm thấy xương cốt trong nhà bà Hường

Sáng 14-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Châu Đức và một số lực lượng chức năng khác tiến hành khám xét khu vực vườn nhà bà Lê Thị Hường (vợ ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Bộ xương cốt của ai?

Tại khu vực nhà bà Hường, công an căng dây bao quanh hiện trường ngăn người dân hiếu kỳ kéo tới. Ngay cả các phóng viên báo chí cũng không được quay phim, chụp ảnh trong khi các điều tra viên, kỹ thuật hình sự làm việc để tránh ảnh hưởng tới hiện trường. Theo tìm hiểu của phóng viên, đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng thu giữ nhiều xương cốt, răng… bị cháy đen. Tất cả đã được niêm phong lại để mang về tiến hành giám định ADN. Việc khẳng định số xương thu giữ được là của ai phải chờ kết quả giám định ADN.

Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản sau khi khám xét tại nhà bà Hường. Con trai bà Hà (ảnh nhỏ) có mặt tại hiện trường để nghe ngóng tin tức về người mẹ mất tích gần một năm nay. Ảnh: TK

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 1-2013, bà Hường bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người sau khi bà dùng rựa chém cả hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Nga (ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức) bị thương nặng. Sau khi bị khởi tố, bà Hường còn bị dư luận nghi ngờ có liên quan tới việc bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ, xã Kim Long) bị mất tích. trước đó bà Hường có nợ bà Hà 200 triệu đồng, vì thế có người cho rằng chính bà Hường thủ tiêu bà Hà để quỵt nợ.

Nghi vấn từ cuộc mất tích bí ẩn

Các con và người thân của bà Hà đã có mặt tại đây từ sáng sớm. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, con trai bà Hà cho biết được công an mời lên hiện trường, sau đó trở lại UBND xã Xà Bang để cam kết không có những hành động quá khích, gây rối an ninh trật tự. Trước đó, khi hay tin công an về hút giếng nước tìm kiếm thi thể bà Hà, gia đình rất hoang mang. các con bà Hà hy vọng cuộc tìm kiếm lần này sẽ có được thông tin về mẹ mình.

Các con của bà Hà kể, ngày 14-5-2012, bà Hường hẹn với bà Hà sẽ đến nhà trả nợ. Bà Hà có nói với người con trai út: “Chiều bà Hường trả nợ sẽ gửi tiền cho con đi học”. Chiều hôm đó bà Hà cũng có hẹn đi rút tiền về trả lương cho cán bộ trong xã. Tuy nhiên, đến chiều bà không đi rút tiền mà đi đâu không rõ. Từ ấy bà Hà mất liên lạc.

Các con bà Hà đã đi tìm kiếm khắp nơi, thăm dò các mối quan hệ của bà Hà, trong đó có bà Hường. Theo bà Hường, bà không biết bà Hà đi đâu, bà đã trả gần hết nợ, chỉ còn thiếu lại hơn 10 triệu đồng.

Trước khi bà Hà mất tích, hàng xóm có nghe tiếng một phụ nữ đến nhà gọi bà Hường. Những ngày sau, con bà Hà nhận được một số tin nhắn từ số máy điện thoại của bà Hà với nội dung “mẹ sẽ trở về khi xong việc tố cáo một số cán bộ xã không minh bạch trong chi tiêu tiền quỹ”. Những người con nghi ngờ tin nhắn này do người khác gửi nhằm đánh lạc hướng, bởi nếu có đi đâu trong suốt một thời gian dài bà Hà cũng phải liên lạc với người nhà.

Sau đó bà Hường bị phát hiện đã bán chiếc điện thoại của bà Hà. bà Hường giải thích bà lượm được chiếc điện thoại này trước hàng rào nhà mình.

Vụ việc rơi vào im lặng cho đến khi xảy ra vụ bà Hường chém hai vợ chồng chủ nợ, vụ bà Hà mất tích bí ẩn mới được lật lại. Đầu tháng 3-2013, có thông tin bà Hường mang bán chiếc lắc tay của bà Hà cho một tiệm vàng ở xã Xà Bang. Chủ tiệm vàng xác nhận có mua một chiếc lắc do bà Hường bán giống với chiếc lắc bà Hà từng mang trên tay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về vụ án bởi đang trong quá trình điều tra.

Chiều 14-3, theo tin từ Huyện ủy huyện Châu Đức, kể từ ngày 14-3, ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư xã Kim Long, chồng bà Hường, sẽ tạm thời ở nhà để đảm bảo sức khỏe, mọi công việc do ông Mỹ đảm nhiệm sẽ tạm thời giao phó cán bộ khác giải quyết. Trong tuần tới Thường trực Huyện ủy sẽ tổ chức họp công bố quyết định điều chuyển ông Mỹ đảm nhiệm công việc, vị trí khác.

TRÙNG KHÁNH