Vụ voọc tang vật biến thành khỉ:“Anh em kiểm lâm còn lơ tơ mơ”!

Cơ quan điều tra vào cuộc

Sáng 4-11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an (khu vực phía Nam) phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an địa phương đột nhập quán nhậu bình dân 9999 tại khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do ông Hoàng Minh Dũng làm chủ. Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm động vật hoang dã và nhiều sản phẩm động vật rừng đã bị giết mổ tại đây.Ngày 16-11, nguồn tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (phía Nam) cho biết cơ quan điều tra của bộ đã xem xét hồ sơ và bắt đầu tiến hành điều tra nhằm làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc trên.