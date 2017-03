Vụ xe cuốc đụng người đi bộ: Không khởi tố vì nạn nhân có lỗi?

Anh Lộc bị tàn phế sau tai nạn giao thông.

Tán gia bại sản

Anh Lộc được đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến BV Chợ Rẫy. Sau đó, anh được chuyển tiếp sang BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM mổ sắp lại xương chân. Sau khi ra viện, anh Lộc được bệnh viện ghi nhận là gãy kín hai xương cẳng chân phải, gãy khung xương chậu và vỡ đại tràng.

Vợ chồng anh Lộc quê ở Hà Tĩnh, do nghèo khó nên gửi con nhỏ cho ông bà chăm nom rồi vào Bình Dương làm công nhân. Từ khi gặp nạn, vợ anh Lộc bỏ việc để lo cho chồng. Hơn một năm nay, tiền viện phí, thuốc men chữa bệnh cho anh Lộc lên đến hơn 250 triệu đồng.

Không khởi tố vì hai bên cùng có lỗi

Theo anh Lộc trình bày, vợ chồng anh rất bức xúc về cách xử lý của Công an thị xã Thủ Dầu Một. Khi anh làm đơn yêu cầu xử lý hình sự thì được trả lời: “Do đang điều trị, việc giám định để xác định tỉ lệ thương tật không thể tiến hành, từ đó chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý vụ việc”. Trong khi Quyết định 18 của Bộ Công an quy định “sau khi thu thập đầy đủ giấy chứng thương từ bệnh viện thì cơ quan thụ lý tai nạn phải đánh giá sơ bộ tỉ lệ phần trăm thương tật để làm căn cứ ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án”.

Tháng 10-2009, sau nhiều lần khiếu nại, Công an thị xã Thủ Dầu Một mới ra quyết định trưng cầu giám định đối với anh Lộc với kết quả tỉ lệ thương tật là 86%. Tuy nhiên ngay sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do “căn cứ điều 14 và 30 Luật Giao thông đường bộ thì nguyên nhân tai nạn là do Nguyễn Đình Lộc và Nguyễn Sơn Tùng. Căn cứ vào điều 34, 107, 108 Bộ luật Tố tụng hình sự, quyết định không khởi tố vụ án. Theo hồ sơ lập tại hiện trường ghi nhận “anh Lộc không đi sát mép đường, nguyên nhân gây tai nạn là do lỗi cả hai bên”.

Anh Lộc cho biết chiếc xe cuốc gây tai nạn cho anh là xe không có biển số. Ngay trong công văn trả lời đơn yêu cầu khởi tố vụ án có nêu “chiếc xe cuốc đất lưu thông không có biển số”. Tuy nhiên, tại quyết định không khởi tố vụ án thì ghi “chiếc xe cuốc biển số 61LA-0389 do tài xế Tùng, sinh năm 1975 điều khiển”.

Không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án, anh Lộc tiếp tục gửi đơn khiếu nại nhiều nơi.

Hiện nay, hằng ngày anh Lộc chống nạng vào khu công nghiệp bán vé số để kiếm sống qua ngày. “Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm xử lý, giải tỏa nỗi bức xúc cho tôi” - anh Lộc nói.

Việc áp dụng pháp luật chưa chính xác Căn cứ xác định lỗi gây ra tai nạn là Điều 14 và Điều 30 Luật Giao thông đường bộ. Trong khi đó, Điều 14 điều chỉnh hành vi vượt xe khi giao thông, còn Điều 30 quy định về người điều khiển, ngồi trên xe môtô, xe gắn máy. Cả hai điều luật này đều không đưa tới kết luận là anh Lộc có lỗi vì anh đi sát lề phải, bị xe cuốc là xe chuyên dụng chỉ được lưu thông hạn chế cán lên người… Căn cứ vào các điều 34, 107, 108 Bộ luật Tố tụng hình sự thì không có quy định nào quy định do lỗi cả hai bên thì không khởi tố vụ án hình sự. Luật sư Vũ Quang Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM

