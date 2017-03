Vụ “xe điên” gây tai nạn: Chưa khởi tố hình sự

(PL)- Ngày 13-10, Đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết cơ quan điều tra Công an TP đang xem xét kết quả giám định để quyết định có khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BS Trần Anh Huy hay không.

Thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can như báo ngày 13-10 đã đưa là không chính xác. Hiện BS Huy vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra. Sáng 12-10, hội đồng giám định đã đưa chiếc xe gây tai nạn tới Toyota Lý Thường Kiệt để giám định. Qua đó, các kỹ thuật viên xác định xe không có lỗi về kẹt chân ga cũng như hệ thống thắng, lái, hộp số, động cơ vẫn hoạt động bình thường. Như vậy về cơ bản, lỗi hoàn toàn thuộc về người lái xe. LƯU NGUYỄN