Vụ “xe điên” gây tai nạn liên hoàn: Người lái xe có nồng độ cồn

Theo Trung tá Hải, ông Thanh điều khiển xe ô tô khi có nồng độ cồn (kết quả đo nồng độ cồn là 0,2 mg/lít khí thở) và không chú ý quan sát là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 30-3, ông Thanh điều khiển xe ô tô bảy chỗ hiệu Fortuner khi đến gần giao lộ Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân (quận 1) đã đâm vào hai xe taxi của hãng Vinasun đang dừng đèn đỏ phía trước. Ngoài ra, xe ông Thanh còn đâm vào hai xe máy làm hai người bị thương nhẹ, ủi ngã hai biển báo giao thông lề đường rồi xe mới dừng lại.

Theo ông Thanh, trước đó ông không có uống rượu bia. Thời điểm xảy ra va chạm, khả năng xe ông bị nổ vỏ sau, hai vỏ trước bị xì hơi nên ông không làm chủ được tình huống. Còn việc rời hiện trường sau khi gây tai nạn, hơn 1 giờ sau mới trình diện công an là do ông phải vào bệnh viện thăm hai nạn nhân bị thương tích do ông gây ra. Ông Thanh cho biết đang trong quá trình tiếp xúc thương lượng bồi thường với các nạn nhân.

Được biết theo Nghị định 71 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trường hợp người điều khiển xe ô tô trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (dưới 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0,25 mg/lít khí thở) sẽ bị phạt mức 2-3 triệu đồng; bị tước giấy phép lái xe 30 ngày. Còn người điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông bị phạt mức 8-10 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 60 ngày.

Hiện Đội CSGT - Công an quận 1 đang giám định chiếc xe Fortuner mà ông Thanh lái gây tai nạn để xử lý.

