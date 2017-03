Vụ xe khách đâm xe container: Đèn tín hiệu giao thông lắp xong không hoạt động

Sau khi cầu Bến Thủy 2 và đoạn Nam cầu Bến Thủy 2 nối quốc lộ 8B đưa vào sử dụng thì ngã tư giao nhau giữa Nam cầu Bến Thủy 2 và quốc lộ 1A (thuộc địa phận khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang có nguy cơ trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông.

Đèn tín hiệu giao nút giao nhau giữa quốc lộ 1A (km 468 + 850) và đoạn nối quốc lộ 8B (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã lắp đặt nhưng hoạt động phập phù khiến các phương tiện “mạnh ai” nấy chạy. Ảnh: ĐẮC LAM

Nơi hiện trường (nút giao nhau giữa quốc lộ 1A (km 468 + 850) và đoạn nối quốc lộ 8B) đã từng xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua khi đã lắp đèn tín hiệu giao thông nhưng đèn lại không hoạt động. Ảnh: ĐẮC LAM

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, lúc 2g sáng 21-2, tại ngã tư giao nhau giữa Nam cầu Bến Thủy 2 và quốc lộ 1A, xe khách do anh Huỳnh Lý Kim Cường (Đắk Lắk) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A, hướng Nam-Bắc, đâm vào xe container do anh do Nguyễn Văn Huấn (Nam Định) điều khiển, chạy hướng TP HCM-Hà Nội.

Cú đâm mạnh, xe khách đã đẩy chiếc xe container lao thẳng vào lề đường, húc đổ một trụ điện cao áp và lật nghiêng trước nhà dân. Rất may, anh Huấn và phụ lái xe container chỉ bị thương nhẹ. Xe khách bị nát bét phần đầu, biến dạng hoàn toàn, anh Ngô Văn Quyền (Quảng Nam)- phụ xe khách chết tại chỗ, anh Cường cùng sáu hành khách trên xe bị thương nặng. Vụ tai nạn khiến ách tắc giao thông hơn hai tiếng đồng hồ.

Theo các tài xế và người dân thì tại ngã tư - điểm xảy ra tai nạn đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, trong khi tầm nhìn bị che khuất.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, ngày 12-2-2014, ông Ngô Sỹ Hồng, Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-Cienco 4) đã kiến nghị Bộ GTVT, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý dự án 85 (PU 85) đề xuất đưa hệ thống đèn tín hiệu giao thông nút giao quốc lộ 1A (km 468 + 850) và đoạn nối quốc lộ 8B cũ đi vào hoạt động, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông. Theo công văn, hiện công trình cầu Bến Thủy 2 và đoạn Nam cầu Bến Thủy nối quốc lộ 8B cũ đã đưa vào sử dụng song hạng mục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 1A dù đã được lắp đặt nhưng chưa đưa vào hoạt động. Đây là nút giao có lượng xe quá lớn, tai nạn thường xuyên xảy ra.

Công an huyện Nghi Xuân cũng đã từng kiến nghị Ban quản lý dự án 85 sớm đưa hệ thống đèn tín hiệu giao thông vào hoạt động ở điểm trên, để đảm bảo an toàn và phương tiện giao thông.

Theo cán bộ của Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An), thời gian qua Ban quản lý dự án 85 có đưa đèn tín hiệu giao thông vào hoạt động, nhưng chỉ được hai ngày rồi hoạt động phập phù buộc phải cắt điện. Lúc xảy ra tai nạn giao thông, đèn tín hiệu giao thông không hề hoạt động.

ĐẮC LAM