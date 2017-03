Vụ xiết nợ Nhà máy Vạn Hưng: Tài sản bị cưỡng đoạt hơn 1,9 tỉ đồng

Trong đó, bà Phạm Thị Mai (ngụ Cần Thơ) trực tiếp tháo gỡ số tài sản hơn 1,8 tỉ đồng, còn lại do một người tên là Võ Thanh Tùng (thường gọi là Cai) tháo gỡ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, để xiết số nợ 1,6 tỉ đồng, cuối tháng 2-2011, bà Mai cho người và xe cẩu đến Nhà máy Vạn Hưng đập phá các bức tường, gỡ lấy máy móc. Ông Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, đã làm ngơ vì cho rằng bà Mai có hợp đồng mua nhà máy nên có quyền tháo gỡ.

Tháng 4-2011, Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản tại Nhà máy Vạn Hưng. Thượng tá Trần Văn Dưỡng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, cho biết: “Đến nay vẫn chưa khởi tố bị can do đang chờ kết quả xử lý của tòa án. Nếu tòa xác định Nhà máy Vạn Hưng chưa thuộc sở hữu của bà Mai, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố bị can”.

TRẦN VŨ