Vụ xô xát ở Tiên Lãng: Tạm giữ ba đối tượng “xã hội đen”

Công an đang xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để tiếp tục bắt giữ những người liên quan trong vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện Tiên Lãng vào trưa 21-4. Trong số bốn người trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Riêng người còn lại (trú phường Dư Hàng, quận Lê Chân - TP Hải Phòng) do dưới 16 tuổi nên công an đã giao cho gia đình quản lý. Cả bốn đối tượng này đều thuộc dân “xã hội đen”.

Trước đó, tại khu đất dự án xây dựng Nhà máy giày xuất khẩu của Công ty Cổ phần Hoa Thành (thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng), 50 người lạ mặt tự xưng là người của Công ty Quỳnh Dương (công ty được Công ty Hoa Thành ký hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng) và khoảng 20 nhân viên Công ty Dịch vụ Bảo vệ Toàn Cầu (được Công ty TNHH Quỳnh Dương thuê bảo vệ an ninh) cản trở không cho người dân vào bên trong chăm sóc cây cối đang trồng. Sau đó 100 người dân thôn Trâm Khê mang theo cuốc xẻng, túi đựng cát, bình thuốc sâu… đến khu vực trên. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát khiến một số người dân địa phương bị thương.

HL