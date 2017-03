Vừa được đặc xá đã giết người

Theo điều tra, An vừa được đặc xá dịp 2-9, mới về địa phương cư trú. Ngày 4-9, An đến nhà anh Cầm Bá Biển (thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân) để uống rượu. An khoe mình mới đi tù về nên không sợ gì cả. Những người có mặt trong bàn rượu nghe thế liền chửi bới An “tinh tướng” và đuổi An ra khỏi nhà.

Lập tức, An đến nhà người quen lấy một con dao nhọn quay trở lại. Thấy anh Biển và anh Duyên đang nằm ngủ ở dưới sân, An dùng dao chém liên tiếp hai người rồi bỏ chạy vào rừng. Hậu quả anh Duyên bị chém đứt gân, cơ động mạch chủ ở đùi phải và cẳng chân phải dẫn đến tử vong, anh Biển thì bị thương nặng.

ĐẶNG TRUNG