Vùng 4 Hải quân đưa 13 ngư dân bị nạn vào bờ

Tàu cá QNg 66355 TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn ở xã An Hải cùng 12 lao động bị hỏng máy ở khu vực đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa đã được tàu của Vùng 4 Hải quân cứu hộ, lai dắt trở về cảng Vũng Tàu an toàn.

Trước đó, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (Lý Sơn) nhận được tin báo tàu của ông Nguyễn Văn Tuấn là đoàn viên của nghiệp đoàn bị hỏng máy trên vùng biển, đảo Sơn Ca, Trường Sa. Nghiệp đoàn đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và hải quân đã điều tàu 4 ra vùng biển Trường Sa, kịp thời cứu hộ tàu ông Nguyễn Văn Tuấn đưa vào bờ.

Chiếc tàu cá của ông Tuấn bị hỏng từ ngày 2-12 và ông Tuấn cho tàu trôi tự do trên biển để sửa chữa nhưng không được, ông mới báo cho nghiệp đoàn nhờ cứu hộ.

Trước đó, ngày 5-12, tàu cá của ông Huỳnh Quang Vũ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng đã được tàu cá của ông Bùi Cường cùng quê lai dắt, cập cảng cá Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh an toàn sau tám ngày gặp nạn trên biển.

HC (theo TTXVN)