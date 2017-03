Vùng áp thấp mới gây thời tiết xấu

Đặc điểm thời tiết là sáng giảm mây, hửng nắng, mưa nhiều vào khoảng trưa chiều và đêm trên diện rộng. Đặc biệt, các tỉnh Tây nguyên, bắc miền Đông Nam bộ và ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng mưa to liên tiếp 2-3 ngày có thể gây ra lũ quét lũ ống. Tàu thuyền cần tìm nơi trú ẩn an toàn.

TP.HCM trong hai ngày đầu tuần sáng có lúc hửng nắng, trưa chiều có mưa rào và dông, mưa vừa, có nơi mưa to. Cần chú ý đề phòng buổi chiều tối có khả năng mưa to gây ngập nhiều nơi, rất dễ bị tai nạn trên các tuyến đường đang có công trình thi công. Sau đó từ giữa tuần đến cuối tuần mưa giảm, miền Trung có nơi xuất hiện nắng nóng.

Miền Nam sẽ giảm mưa và thời tiết có xu hướng tốt dần lên với kiểu sáng nắng, chiều mưa nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, mưa vừa.

Ngoài ra do ảnh hưởng vùng áp thấp, giữa và nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo L.T.X.LAN (TTO)