Vùng núi miền Bắc có thể rét tới 0 độ C

Theo đó, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp vào ban đêm. Vùng núi cao Bắc Bộ có thể xuống xấp xỉ 0oC.

Ngày 25-12, ở Bắc Bộ, rét đậm nhiều nơi, ban ngày nhiệt độ lên tới 17oC-18oC nhưng ban đêm hạ thấp 10oC, vùng núi dưới 7oC. Một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ 1,3oC, Sapa (Lào Cai) 1,7oC. Ở miền Trung, nhiệt độ ban đêm cũng xuống 12 oC -16oC, riêng vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế xuống 7 oC-11oC. Giá lạnh lan sâu xuống Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), nhiệt độ xuống 10,3oC; miền Đông Nam Bộ 18 oC-19oC. Tại TP.HCM, nhiệt độ cũng xuống 19oC, thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.

HOÀNG VÂN