Vườn chim ở Kiên Giang trước nguy cơ bị xóa sổ

Hai vườn chim nói trên đều thuộc quyền quản lý của tư nhân. Nguy cơ bị xóa sổ không phải là do chịu sức tác động của môi trường hay biến đổi khí hậu, mà do sự khai thác quá mức của chủ vườn.



Nếu như thời điểm này năm trước, giá bán chim sống (loại chim non vừa đủ lông) cho du khách đến tham quan du lịch trung bình là 50.000 đồng/kg, thì hiện tại giá bán của nó tăng lên hơn gấp đôi, trung bình 120.000 đồng/kg.



Chưa dừng lại ở đó, gần đây chủ vườn chim còn có sáng kiến cho xây cất lều, trại mở quán nhậu tại khuôn viên vườn với thực đơn chính là những món đặc sản chế biến từ thịt các loại chim, thu hút khá nhiều thực khách tới ăn nhậu.



Tất nhiên là với việc khai thác bằng cách phục vụ ăn nhậu tại chỗ, nguồn thu từ lợi nhuận của chủ vườn chim cũng tăng lên đáng kể, nhưng ý nghĩa sâu xa của một nơi tham quan, du lịch sinh thái đang được nhiều nguời quan tâm, nhất là dân đô thị đang dần mất đi một cách đáng tiếc.



Thực khách tăng còn kéo theo tình trạng kẻ trộm lén tút bắt chim từ vườn này đem bán cho vườn khác, kể cả một vài vườn chim nằm trong trong khu bảo tồn do Nhà nước quản lý cũng đang xảy ra tình trạng chim non bị mất cắp.



Người đi săn chim hoang dã trên địa bàn tỉnh nhất là những nơi có nhiều loài chim hoang dã trú ngụ sinh sản như vùng U Minh Thượng, vùng tứ giác Long Xuyên bằng đủ các kiểu như giăng lưới, đặt bẫy và đặt bả bằng thuốc độc cũng đang gia tăng đáng kể./.







Theo Nam Thắng (TTXVN/Vietnam+)