Vườn quốc gia Cát Tiên ngày đêm chảy máu - Bài 3: Những “bố già” vận chuyển gỗ lậu

Trên hai số báo trước chúng tôi phản ánh chuyện những cánh rừng bị phá tan hoang cùng cảnh chở gỗ ra khỏi rừng Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Vườn quốc gia Cát Tiên về xuôi tiêu thụ. Cũng như những hoạt động trái phép khác, đằng sau việc trộm gỗ, đưa gỗ về xuôi luôn có bóng dáng các ông trùm.

Theo điều tra của chúng tôi, những ông trùm không vào rừng hạ gỗ. Họ chỉ đặt hàng và các nhóm thợ rừng sẽ hạ cây, tập kết và các ông trùm lo phần còn lại.

Điểm mặt những ông trùm

Anh D. ngụ huyện Đạ Tẻh cho hay gỗ được các thợ rừng đem về giấu trong vườn hoặc ngâm dưới lòng hồ, chờ cho các đầu nậu đến thu gom và “bao nhiêu cũng không đủ để cung cấp cho các thương lái”. Thợ rừng phải bán gỗ lại cho các đầu nậu với giá rẻ vì không thể vận chuyển gỗ ra khỏi địa bàn.

Khu vực thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) nổi lên nhiều nhóm vận chuyển gỗ lậu, trong đó nổi tiếng nhất là hai “ông trùm” Bảy Nham và Thắng “Tư bầu”.

Theo anh Thành (ngụ thị trấn Madagui), ở vùng này chỉ cần nghe đến tên của Bảy Nham ai cũng ngại vì thế lực ngầm rất lớn. Bảy Nham làm gỗ lậu hàng chục năm ở vùng giáp ranh với Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những năm trước, ngoài địa bàn chính là huyện Đạ Huoai, “tập đoàn” gỗ lậu của Bảy Nham còn lấn sâu vào huyện Đạ Tẻh. Từ năm 2008, huyện Đạ Tẻh đấu tranh quyết liệt với nạn gỗ lậu nên “tập đoàn” này rút quân về Đạ Huoai hoạt động.

Tương tự tập đoàn Bảy Nham, Thắng “Tư bầu” cũng nổi danh trong giới vận chuyển gỗ lậu vì dưới trướng có cả chục đàn em vào tù ra tội. Theo anh Thành, sở dĩ Thắng “Tư bầu” làm mưa làm gió ở vùng này vì có người chống lưng.

Thắng “Tư bầu” (ngồi) đang chỉ huy việc giao các gốc cây cho khách hàng. Ảnh: DĐ

Các “tập đoàn” này đảm nhận khâu vận chuyển từ rừng ra khỏi địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến tập kết tại một số xưởng cưa ở KM 138, huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Một người từng chạy xe thuê chở gỗ lậu cho gia đình Bảy Nham nói: Họ toàn sử dụng những xe tải không có giấy tờ để lỡ bị bắt thì bỏ luôn xe. “Các loại xe này được mua với giá rẻ bèo, chỉ cần chạy ba chuyến gỗ mà bị bắt là đã có lời” - anh này nói.

Ngoài Bảy Nham, Thắng “Tư bầu” còn có nhiều nhóm vận chuyển gỗ lậu khác như nhóm của Tèo, Tèo Đen, Bắc; trên Bà Sa còn có nhóm Hoàng, Cò, Thạnh…

Kiểm lâm, cảnh sát cũng e dè

Khi bày tỏ ý định phản ánh về tình trạng vận chuyển gỗ lậu trái phép ở khu vực Madagui, một cán bộ CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết các tập đoàn vận chuyển gỗ lậu (trong đó có băng Bảy Nham, Thắng “Tư bầu”) cực kỳ manh động. “Nếu anh tìm hiểu mà bị phát hiện, rất nguy hiểm cho tính mạng” - vị này cảnh báo.

Theo vị này, kiểm lâm, CSGT ở khu vực Madagui gần như bó tay trước sự lộng hành của Bảy Nham và Thắng “Tư bầu”. “Lực lượng CSGT chưa bao giờ dừng được những xe mà các đối tượng này dùng để chở gỗ mặc dù đã phát hiện đây là những xe không có giấy tờ, không có đăng kiểm và chở quá tải” - ông này nói.

Lâm tặc dùng xe máy đến xe tải để chở gỗ lậu.

“Trước đây, một chiến sĩ CSGT về nhận nhiệm vụ ở Trạm kiểm soát giao thông Madagui (phòng PC67 - Công an tỉnh Lâm Đồng) bất bình trước tình trạng vận chuyển gỗ lậu ngang nhiên, bất chấp pháp luật của các “tập đoàn” này nên cương quyết dừng các xe trên để kiểm tra. Trong một lần trực tiếp chặn một xe tải chở gỗ, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe nên nổ súng cảnh cáo. Lúc này, một nhóm thanh niên áp tải xe chở gỗ lậu đã bao vây, ôm chiến sĩ CSGT này lại để xe gỗ lậu chạy thoát. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an huyện Đạ Huoai thụ lý nhưng công an không xác định được ai là người ôm cán bộ CSGT!” - ông kể.

Còn với Bảy Nham, một kiểm lâm huyện Đạ Tẻh kể: “Năm 2008, anh cùng với một đồng đội ôm AK đuổi theo đoàn xe gỗ lậu của Bảy Nham. Để vượt qua gần 10 xe máy áp tải chiếc xe gỗ lậu, anh phải tắt đèn xe, kê súng AK lên vai để bắn thủng bánh xe chở gỗ. Tuy nhiên, truy đuổi hơn 5 km, đến khu vực gần ranh giới huyện Đạ Huoai, anh bị một đối tượng áp tải gỗ tông thẳng xe máy vào khiến cả hai ngã nhào cho xe gỗ chạy thoát. Để bảo vệ xe gỗ lậu, đàn em của Bảy Nham sẵn sàng chống cự lực lượng kiểm lâm đến cùng” - vị cán bộ kiểm lâm nói.

Lực lượng chủ lực trong việc bảo vệ rừng và ngăn ngừa gỗ lậu là kiểm lâm cũng gần như mất hút trước các tập đoàn gỗ lậu này. Nhiều ngày lân la trước trụ sở của Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) và Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai, chúng tôi ghi nhận mỗi buổi tối, hàng chục thanh niên mắc võng hoặc ngồi trước hai trụ sở này để cảnh giới cho xe chở gỗ chạy qua. Chỉ cần xe của lực lượng kiểm lâm ra cổng là họ chạy xe máy, bám theo như hình với bóng. Nếu xe của lực lượng kiểm lâm đuổi xe gỗ lậu là bị họ cản địa, thậm chí là chống đối cho xe gỗ chạy thoát.

Truy lùng xe biển số đỏ chở gỗ Kiểm lâm triển khai hai đội cơ động tăng cường kiểm tra. Trên số báo ngày 22-4, chúng tôi phản ánh việc Thắng “Tư bầu” dùng xe tải mang biển kiểm soát quân đội (biển đỏ) TH 50-92 để chở gỗ giao cho khách hàng ở TP Biên Hòa. Khi xuống hàng, có một người mặc quân phục sĩ quan quân đội mang cấp bậc đại úy chỉ huy việc xuống hàng… Về việc này, ông Phạm Trần Phú, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết: Đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ chiếc xe trên là của đơn vị nào. Đồng thời kiểm tra người mặc đồ sĩ quan quân đội đang xuống gốc cây cho Thắng “Tư bầu” là ai. Cũng theo ông Phú, theo quy định của Bộ Quốc phòng, hiện những xe mang biển số đỏ chỉ được dùng để vận chuyển khí tài, phục vụ mục đích quân sự. Việc những xe biển số đỏ làm kinh tế đã bị cấm hoàn toàn. Ngày 22-4, ông Võ Danh Tuyên, Phó chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngay trong cuộc họp giao ban buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã triển khai hai đội cơ động do một chi cục phó phụ trách trực tiếp cùng với Ban chỉ đạo 12 của tỉnh vào cuộc để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

DUY ĐÔNG