Vướng bẫy chuột bằng điện, 2 người chết tại chỗ

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào rạng sáng 16/9, khi ông Phạm Văn Thăng (SN 1964), trú tại thôn Hạ, xã An Hưng - An Dương - Hải Phòng, ra kiểm tra ruộng lúa có giăng bẫy chuột bằng điện. Tại đây ông kinh hãi phát hiện 2 người trúng bẫy điện đã chết bên ruộng lúa.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Phạm Văn Thăng đã cho ngắt điện khẩn cấp, đưa thỉ thể các nạn nhân ra khỏi ruộng và nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện An Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận, lập biên bản sự việc. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Mơ (SN 1954), trú tại xã An Hưng, An Dương - Hải Phòng và bà Đào Thị Hưởng ( SN 1960) tuổi trú tại xã Đại Bản, An Dương - Hải Phòng. Do trong thời gian gần đây, tình trạng chuột phá hoại lúa tại địa phương ngày càng gia tăng; đặc biệt khu vực cánh đồng của gia đình ông Thăng giáp với KCN Nomura rất nhiều chuột; nên UBND xã An Hưng đã phát động chương trình diệt chuột để đổi đuôi chuột lấy tiền. Chính vì vậy, ông Thăng đã giăng điện bẫy chuột trong đêm. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ ông Phạm Văn Thăng để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)