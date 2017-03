Vướng nợ nần, mẹ cùng con ba tuổi tự vẫn

Theo thông tin ban đầu, đêm 5-6, ông Trí (ngụ đường 1B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) đang ngủ thì nghe nhiều tiếng kêu la trong nhà. Ông Trí thức giấc thì nhìn thấy vợ ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh và con gái nhỏ XM (ba tuổi) trong tình trạng khó thở, biểu hiện đau đớn. Lập tức, hai mẹ con được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó bà Linh kịp thời được cứu sống còn cháu M. đã tử vong.

Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một chai thuốc (chưa xác định loại thuốc) có dòng chữ lưu ý “không được uống”. Cạnh đó là lá thư tuyệt mệnh của bà Linh với nội dung do bà đang vướng nợ nần tiền bạc nhiều người, không có khả năng chi trả nên tìm đến cái chết để giải thoát. Điều đáng nói bà muốn đứa con gái nhỏ của mình chết theo nên ép cháu uống thuốc độc. Bà Linh nhắn nhủ chồng cố gắng chăm sóc đứa con trai lớn (10 tuổi) của hai người.

Trước đó, sáng 6-6, người dân khu phố 2, phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM ) bất ngờ khi nghe tin chị LTKL treo cổ tự tử bỏ lại hai con thơ cùng một thai nhi trong bụng bốn tháng tuổi. Theo những người hàng xóm, chị L. thường tâm sự về việc anh X. (chồng chị L.) chung sống lén lút với một phụ nữ khác và có con riêng. Chị L. kể đã nhiều lần khuyên chồng nhưng bị chồng đánh đập khiến chị cảm thấy đau khổ. Cơ quan công an đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị L.

HOÀNG TUYẾT - ĐÌNH DƯ