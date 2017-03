Vượt cạn ở Trường Sa

Cấp cứu ở Trường Sa Làm việc trên đảo, ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, cứu chữa cho bộ đội, nhân dân trên đảo, các thầy thuốc còn có trách nhiệm chăm sóc ngư dân đánh cá vãng lai. Đã có những ngư dân do lặn sâu bị viêm phổi, liệt nửa người được cứu chữa, bình phục. Có trường hợp nhân viên của hải đăng đảo Đá Lát, thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải ăn phải cá nóc, bị ngộ độc nặng, được đưa đến quân y đảo này trong tình trạng đau bụng dữ dội. Tại đây, anh được tàu hải quân trực chiến đưa về ngay đảo Trường Sa Lớn. Đến nơi, bệnh nhân đã ở trong tình trạng rất xấu, bụng chướng lên, toàn thân gần như tím tái. Quân y trên đảo liên lạc với BV Quân y 175 ở TP.HCM yêu cầu giúp đỡ. Ngay sau đó, điện thoại từ phòng mổ trên đảo Trường Sa Lớn đã được kết nối với những bác sĩ giỏi của BV 175. Thiếu úy, y sĩ Nguyễn Đình Vượng tiến hành gây mê và bác sĩ Đinh Ngọc San, tổ trưởng quân y của đảo Trường Sa Lớn, đã phẫu thuật khẩn cấp, mở ổ bụng của nạn nhân, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Mấy ngày sau, khi bệnh nhân đã hồi tỉnh, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải đã thuê máy bay trực thăng đưa vào BV Chợ Rẫy điều trị tiếp cho đến khi bình phục. Ngư dân Đỗ Văn Phúc quê ở Quảng Ngãi đang ra khơi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa bỗng ôm bụng quằn quại và được đưa đến đảo Trường Sa Lớn. Sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, quân y đã lập tức phẫu thuật. Khi đã cắt xong đoạn ruột thừa mưng mủ sắp vỡ, các y, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì chỉ chậm thêm một chút nữa thôi là tính mạng anh Phúc khó được bảo toàn... LN tổng hợp