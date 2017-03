Vượt đèn đỏ, xe tải đâm chết hai người

Vào thời điểm trên, xe tải 33H-5452 do tài xế Bùi Văn Huyền (35 tuổi, trú Nam Định) đã lao nhanh vượt đèn đỏ, cán nát, đâm thẳng vào xe máy 43V-0082 do ông Huỳnh Trọng Dũng (trú đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) và xe máy 51H4-9290 do ông Huỳnh Khánh Tam (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang dừng đèn đỏ trên đường. Cú đâm làm ông Dũng và ông Tam chết tại chỗ, tài xế xe tải 33H-5452 Bùi Văn Huyền bỏ trốn khỏi hiện trường.

LÊ PHI