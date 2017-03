Vứt rác bừa bãi, bị phạt công khai hóa

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 ngày 3-1, khi tuần tra trên đường An Dương Vương thuộc địa bàn ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, hai công an viên của xã là anh Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Phi phát hiện quả tang Ân đang vứt một túi rác rất to trước quán cà phê Triệu Mỹ La. Tổ tuần tra đã mời Ân về trụ sở Công an xã làm rõ sự việc và lập hồ sơ vi phạm. Qua đó, Ân thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, Ân cho biết trên đường đi uống cà phê về có một chủ quán nhờ Ân vứt giùm túi rác đó chứ không phải túi rác của Ân.

Dương Hoài Ân đọc bản cam kết tại buổi công khai hóa.

Hành vi này của Ân đã bị Chủ tịch UBND xã Long Thành Bắc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000 đồng theo điểm c, khoản 2 Điều 9 Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12-7-2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đây là lần công khai hóa đầu tiên trong năm 2013 của Công an xã Long Thành Bắc đối với hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng, nhằm răn đe, giáo dục người dân không nên có hành vi tương tự, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng xã nông thôn mới.

Tại buổi công khai hóa, Dương Hoài Ân đã đọc bản cam kết không tái phạm và nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân. Đồng thời UBND xã Long Thành Bắc cũng khen thưởng hai công an viên Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Phi có thành tích phát hiện hành vi phạm tội.