Xã đội, công an viên đánh bạc nói gì?

Ngày 7-4, sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin Xã đội, Công an xã Bình Minh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đánh bạc ngay tại trụ sở, Công an huyện Trảng Bom đã đề nghị cung cấp chứng cứ để có cơ sở xử lý.

Thượng tá Bùi Văn Đại - Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom trực tiếp nhận clip từ PV chuyển và ông cho biết UBND huyện Trảng Bom đã yêu cầu công an huyện điều tra làm rõ có hay không việc đánh bài ăn tiền. “Chúng tôi đã yêu cầu công an xã báo cáo sự việc. Trên cơ sở này, tùy theo mức độ, công an huyện sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Trong năm người đánh bạc có ba công an xã và những người này là lực lượng bán chuyên trách nên chúng tôi chỉ quản lý về nghiệp vụ và UBND xã quản lý nhà nước. Ngoài ra theo thẩm quyền, nếu số tiền trên chiếu bạc nhỏ thì UBND xã được quyền xử lý nhưng nếu số tiền lớn sẽ phải xử lý theo quy định” - Thượng tá Đại nhấn mạnh.

Nói tiền triệu cho sang?

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thanh Tuấn, Xã đội trưởng xã Bình Minh (một trong năm người đánh bạc), thừa nhận hôm đó là chiều thứ Bảy, khi anh em giải quyết xong công việc về đến phòng nghỉ của xã đội đã rủ nhau đánh vài ván cho vui và gom tiền lại cùng đi ăn phở. Ông Tuấn giải thích thêm: “Hôm đó là ngày 7-3, chúng tôi vừa làm lễ tiễn quân xong nên ai cũng khá mệt mỏi. Chúng tôi chỉ đánh vui để trả tiền buổi ăn tối nhưng không ngờ sự việc như thế này. Nhưng dù chỉ đánh cho vui thì cũng là vi phạm nội quy cơ quan, vi phạm quy định”.

Ông Mai Thanh Tuấn (phải), Xã đội trưởng và ông Huỳnh Công Tuấn, Xã đội phó, nói đây là bài học đắt giá. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ông Tuấn cũng khẳng định đây là lần đánh bài đầu tiên trong cơ quan và ăn thua mỗi ván chỉ 5.000 đồng. Khi được hỏi trong câu chuyện được ghi lại ở clip cho thấy có việc đổi 200.000 đồng và 2,1 triệu đồng thì ông Tuấn cho rằng đây là cách nói vui. Nói 2,1 triệu đồng nhưng thực chất chỉ có 210.000 đồng. “Với đồng lương ít ỏi, không ai có khả năng để đánh bài tiền triệu” - ông Tuấn phân trần.

Ông Lê Thanh Bắc, công an xã, cũng cho rằng thật sự chỉ đánh mỗi ván thắng thua 5.000 đồng. “Không hề có chuyện sát phạt. Số tiền 2,1 triệu đồng chỉ là chúng tôi nói với nhau cho vui còn thực tế chỉ có 210.000 đồng. Hôm đó đánh 16-18 giờ tôi thắng được có 40.000 đồng. Cuối cùng mọi người gom tất cả lại được hơn 450.000 đồng rồi kéo đi ăn phở” - ông Bắc nói.

Công an huyện vào cuộc

“Thật ra với đồng lương ít ỏi thì các lực lượng trên không thể có khả năng đánh một ván bài tiền triệu được. Có thể họ trêu đùa nhau nên mới nói là 2,1 triệu thôi” - Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an xã Bình Minh, giải thích thêm.

Tuy vậy, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã, cho biết ngay khi được Pháp Luật TP.HCM thông tin thì lập tức đã mời các cán bộ liên quan viết tường trình. Sau đó, UBND xã gửi báo cáo lên UBND huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, UBND xã cũng đề nghị công an xã báo cáo lên công an huyện phối hợp làm rõ. “Có hay không việc đánh bài lên tới 2,1 triệu đồng thì phải chờ công an điều tra làm rõ. Tôi cũng khẳng định đây là lần đầu tiên có chuyện đánh bài trong trụ sở xã” - ông Ánh nói thêm.

Cùng ngày, ông Vương Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Trảng Bom, cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu liên quan đến sự việc. Bước đầu các cán bộ này đã thừa nhận có đánh bài tại phòng nghỉ của xã đội nhưng chỉ là đánh bài chơi, không ăn tiền. “Dù vậy, UBND huyện đã giao cho công an huyện phối hợp với huyện đội điều tra làm rõ. Khi có kết quả, UBND huyện sẽ xử lý cán bộ liên quan theo quy định và thông báo đến báo chí để người dân được biết” - ông Tuấn nói.