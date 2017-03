Clip Xa lộ Hà Nội nước ngập như sông. Phước Tĩnh - thực hiện

Tại đây, vùng nước ngập rộng, sâu hơn nửa bánh xe máy khiến các phương tiện ùn tắc vì cố né vùng nước ngập. Hàng trăm lượt xe chen nhau vượt qua vùng nước ngập sâu khiến nhiều người bực mình vì bị nước bắn tung tóe ướt người. Nhiều xe qua đây đã bị chết máy.

Nhiều người cố vượt qua dòng nước sâu, có nhiều xe đã bị chết máy. Ảnh Phước Tĩnh

Một nhân viên của Công ty cấp thoát nước TP.HCM nhặt rác ở cống thoát nước gần chân cầu Rạch Chiếc, cho biết: “Cơn mưa to kéo dài gần một tiếng đồng hồ, kết hợp với triều cường dâng cao khiến nước rút chậm nên xảy ra tình trạng ngập cục bộ như chiều nay. May là mưa nhỏ chứ nếu mưa to kéo dài thì nước sẽ bị ngập sâu hơn”.

Nước ngập mênh mông dưới chân cầu Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, TP.HCM). Ảnh Phước Tĩnh

Nhân viên Công ty cấp thoát nước TP.HCM nhặt rác ở cống thoát để ngăn tình trạng nghẹt cống. Ảnh Phước Tĩnh

Đến gần 17 giờ, vùng nước ở gần chân cầu Rạch Chiếc dần rút cạn.