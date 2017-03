Xác bé gái 12 tuổi ở hồ 'tử thần'

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân trương phình được xác định tên là My (12 tuổi). Theo nhân chứng, khoảng 5 giờ sáng một thanh niên khi đi chài lưới trên hồ đã phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh.

Người nhà cho biết, My bị bệnh động kinh sống với mẹ và bà ngoại tại ấp Tân Lập (xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Hằng ngày My làm thuê cho một tiệm bán cơm trong làng đại học. Nhưng cách đây 3 ngày, em đã bị mất tích.

Khu vực hồ Đá ở ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương, giáp ranh với Làng Đại học Thủ Đức (TP HCM) được xem là "hồ tử thần" khi thường xuyên xảy ra chết đuối mà nạn nhân hầu hết là các sinh viên đang theo học tại đây.

Theo Vĩnh Phú (VNE)