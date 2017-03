Xác chết đặt tại công an phường không phải do công an đánh

Ngay trong đêm 17-12, giám định pháp y đã cho kết quả về nguyên nhân chết của xác chết được mang đến đặt tại trụ sở Công an phường Mỹ Bình cùng ngày. Theo đó, người này chết là do nhồi máu cơ tim và từng có bệnh lý về phổi chứ không do đả thương.

Sau khi nhận được kết quả giám định, người nhà của xác chết đã nhận lỗi vì đã nghi ngờ không đúng lực lượng công an. Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, chiều 17-12, một nhóm người đã chở xác một thanh niên đến đặt tại trụ sở công an phường vì cho rằng nạn nhân chết là do công an đánh.

VĨNH SƠN