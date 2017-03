Xác định 16 điểm đen TNGT tại TP.HCM

(PL)- Ngày 27-8, Ban An toàn giao thông Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, trong tháng 9 sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như uống rượu bia điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội chú trọng vào việc phát triển hệ thống giao thông công cộng. Đồng thời, kiên quyết không cho phép xây các tòa nhà cao tầng trong trung tâm để giảm mật độ người và phương tiện giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn xe container cán chết bé Mi. Ảnh: D.THANH

Ngày 27-8, TP.HCM đã phát động Tháng an toàn giao thông 2011 và cuộc vận động xây dựng phong trào Văn hóa giao thông với bình yên sông nước. Theo ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP vẫn còn diễn biến phức tạp. TP phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số người chết, 10% số vụ và 10% số người bị thương do TNGT so với tháng 8 và cùng kỳ năm 2010; kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút.

Cùng ngày, Sở GTVT TP.HCM cho biết cơ quan chức năng vừa tiến hành khảo sát và xác định trên địa bàn TP có 16 điểm đen và 18 tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT. Trong đó có vòng xoay An Sương, tỉnh lộ 10 (huyện Bình Chánh), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) và giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 đến ranh Long An.

Sáng 27-8, trên xa lộ Hà Nội (quận 9, TP.HCM), hai vợ chồng anh Trần Văn Hoài (quê Bạc Liêu) chở con gái Lê Diễm Mi, do tránh một chiếc xe bồn dừng trên làn đường xe máy đã bị xe container BKS 57K-6758 do Phạm Huỳnh Phú điều khiển tông. Bé Mi hai tuổi chết tại chỗ. Tài xế xe bồn bỏ chạy, tuy nhiên nhiều người dân đã ghi lại được biển số xe.

THÀNH VĂN - V.HOA - L.ĐỨC - H.LONG - D.THANH