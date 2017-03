Xác định ba đối tượng giả danh khủng bố IS trên Facebook

(PL)- Tin từ Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã phối hợp với công an các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk và Bà Rịa-Vũng Tàu xác minh đối tượng sử dụng Facebook mạo danh thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để kích động khủng bố.

Qua điều tra, các đối tượng là ba học sinh THCS Võ Xán (huyện Tây Sơn, Bình Định), THCS Phú Lộc (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) và THCS Phan Chu Trinh (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ba học sinh này đã thực hiện hành vi chiếm dụng trái phép tài khoản Facebook “Timz Zhunusov”, thay đổi ảnh đại diện bằng hình ảnh một thành viên IS và đăng nội dung kích động, đe dọa tấn công khủng bố bằng tiếng Ả Rập (sử dụng Google Translate để dịch từ tiếng Việt). Hành vi của ba học sinh đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do các học sinh ở lứa tuổi 13-14, nhận thức hạn chế, khai báo thành khẩn nên Bộ Công an đã giao địa phương, gia đình và nhà trường quản lý, giáo dục. TUYẾN PHAN