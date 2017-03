Xác định ba đối tượng tung tin đồn “chủ tịch BIDV bị bắt”

(PL)- Ngày 16-7, tin từ Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84 - thuộc Tổng cục An ninh II Bộ Công an) cho biết:

Cơ quan này đã xác định được ba đối tượng phao tin đồn ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV) bị bắt, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính Việt Nam. Theo đó, ba người tung tin đồn có nick name là Casperkid, hungpvn và danghocdoi, hiện đang sinh sống tại TP.HCM và Hà Nội. Vì muốn lợi dụng sự biến chuyển trong kinh tế nhằm trục lợi và cũng để tỏ ra thạo tin, gây uy tín nên nhóm người này đã tung ra tin đồn để gây sự chú ý của cộng đồng. Vào ngày 21-2-2013, thị trường tài chính VN đã có sự biến động mạnh trước tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt. Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo; các chỉ số chứng khoán “tuột dốc” không phanh... Theo Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng A84, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố các đối tượng này mà chỉ xem xét xử phạt hành chính vì không thấy có mục đích phá hoại. Hình thức phạt và mức phạt sẽ được xác định và thông báo sau. NGUYỄN DÂN