Xác định được kẻ đánh nữ sinh tung clip lên mạng

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 2-12 đã đưa tin, trên trang YouTube xuất hiện clip “Gangnam Style Sào Nam”, quay cảnh một phụ nữ dùng tay tát, đánh liên tiếp vào mặt một nữ sinh và nạn nhân không dám chống cự. Trong khi đó, nhiều học sinh khác dửng dưng đứng xem, không vào can ngăn. Chưa dừng lại đó, phụ nữ này cầm cổ áo nữ sinh xé rách cúc áo, một số học sinh nói: “Thôi được rồi chị”. “Khoan đã, khoác cho hắn cái áo đã, thích đập thì đập”.

Theo ông Hải, nữ sinh bị đánh trong clip là em NTC (đang học lớp 12). Người đánh C. là Nguyễn Thị Thành, trước đây là học sinh của trường, hiện đang làm việc tại Hà Nội.

Vụ đánh em C. và quay clip xảy ra vào ngày 25-9. Trước đó, em C. từng bị Thành đánh đến chảy máu miệng, mặt thâm tím.

Theo xác minh ban đầu, anh “kết nghĩa” của Thành tán tỉnh, tỏ lời yêu C. nhưng bị em khước từ vì đang học, do đó Thành đã chặn đường “đánh dằn mặt” em C.

ĐẮC LAM