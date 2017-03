Xác minh thông tin ‘người thân đem con 3 tuổi bỏ rơi ở quốc lộ’

“Người dân thấy cháu nên đã đưa đến công an, cháu cho biết tên là Thiên. Một số người dân cũng đã chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, qua đó đã có nhiều người cung cấp thông tin rằng cháu bé là con của ông Thắng, ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chúng tôi đã đề nghị công an xã xác minh thông tin trên” - ông Khôi cho biết. Hiện tại cháu bé đã được giao cho một gia đình trong địa phương nuôi dưỡng.

Qua điện thoại với PV, ông Thắng thừa nhận có đứa con tên là Thiên, vợ ông Thắng (đã ly hôn với ông và đang ở Hà Tĩnh) muốn được nuôi con và ông Thắng đồng ý. “Trước đây tôi có nghe tin con tôi bị bỏ rơi ở Thường Tín, tôi gọi điện thoại hỏi thì anh cô ấy vẫn khẳng định không có chuyện đó nên tôi không hỏi gì thêm” - ông Thắng bày tỏ. Cũng theo ông Thắng, hôm nay (18-8) sẽ đến huyện Thường Tín để xác nhận đó có phải là con trai mình hay không.

VIỆT LINH