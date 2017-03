Xác một nam sinh viên trôi trên sông Hồng

Khoảng 12h30 ngày 7-1, quần chúng nhân dân phát hiện một xác nam giới chết trôi trên sông Hồng dạt vào bờ sông Hồng thuộc địa phận phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, kiểm tra trong túi quần có một chứng minh thư tên Nguyễn Việt Dũng (SN 1989, ở thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) và một thẻ sinh viên của Học việnh Tài chính cùng họ tên, năm sinh như trên.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 7-1, nhân dân phát hiện anh Nông Văn Hà (SN 1987, ở Đồng Lạc, Chợ Đồn, Bắc Cạn) bị chết nổi trên sông Đuống thuộc phường Giang Biên. Công an quận Long Biên phối hợp các phòng, ngành chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi. Sơ bộ xác định nạn nhân chết do ngạt nước. Công an quận làm thủ tục pháp luật cho gia đình anh Hà tổ chức mai táng.

Theo Phúc Hưng (Dân trí)