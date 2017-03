Xác nhận vụ trưởng công an phường đánh bạc nơi làm việc

Xung quanh sự việc xuất hiện clip được cho là có hình ảnh Trung tá Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang đánh bài trong phòng làm việc chiều 20-2, Đại tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an TP Hải Dương xác nhận có sự việc này.



Ông Đạm cũng cho biết Công an TP Hải Dương đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đề xuất biện pháp tạm đình chỉ công tác với Trung tá Phạm Thanh Giang. Theo đó, sáng 16-2, ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại nội dung ông Giang đánh bạc trong phòng làm việc, Trưởng Công an thành phố đã triệu tập toàn bộ lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ, xác minh sự việc và xác định đúng hình ảnh trong clip là Trung tá Phạm Thanh Giang - Trưởng Công an phường Trần Phú.



Người đàn ông đeo kính là ông Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú. (Ảnh cắt từ clip)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã giao cho các đơn vị chức năng xác minh làm rõ những trường hợp vi phạm có liên quan đến việc đánh bài cùng Trưởng Công an Phường Trần Phú được ghi lại trong clip đã phát tán trước đó.

Trước đó, ngày 16-2, trên mạng trang Youtube xuất hiện một clip có tiêu đề "Trưởng Công an phường Trần Phú – TP Hải Dương đánh bài ăn tiền tại trụ sở cơ quan". Nội dung clip ghi lại cảnh bốn người đàn ông mặc thường phục đang đánh bài ăn tiền. Trên chiếu là một số tờ tiền polyme. Clip quay rõ mặt người được cho là Trưởng Công an phường Trần Phú, ông Phạm Thanh Giang.

Khi PV liên hệ với Trưởng Công an phường Trần Phú, ông Phạm Thanh Giang thì ông Giang cho rằng mình không có thẩm quyền phát ngôn với báo chí.