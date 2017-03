Xác thanh niên mất chân nằm dưới mương nước

Qua điều tra ban đầu, đã xác định được nạn nhân là Vũ Văn Nghị (SN 1983 ở Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nguyên nhân gây ra cái chết là do va quệt với chiếc xe ô tô đi ngược chiều mang BKS 30H-1689 do Lê Duy Quang (SN 1983, ở Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.



Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 2/6, Lê Duy Quang điều khiển xe ô tô hiệu INNOVA đến đoạn đường 35 khu vực TT Chi Đông, Mê Linh, do điều khiển xe với tốc độ cao, lấn đường của xe đi ngược chiều nên xe của Quang đã va chạm vào xe mô tô mang BKS 30Z8-6219 do anh Vũ Văn Nghị điều khiển. Cú va chạm với tốc độ lớn khiến anh Nghị ngã văng xuống rãnh thoát nước ven đường và chết ngay tại chỗ.



Tuy có xuống xem và biết anh Nghị đã chết nhưng Quang vẫn cố ý điều khiển xe chạy tiếp. Hiện nay, Quang đã đến Công an huyện Mê Linh đầu thú và khai nhận sự việc.



Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

