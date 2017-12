Xanh sạch mướt mắt chợ phiên nông sản Pleiku

Chợ phiên nông sản an toàn là hình thức tổ chức thị trường mới, giúp người tiêu dùng tiếp cận được nông sản bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Qua đó, nhận biết được nguồn gốc sản phẩm, đồng thời cũng nhằm mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Góp phần quảng bá, xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản an toàn tỉnh Gia Lai.

Có 26 gian hàng tham gia chợ phiên nông sản an toàn năm 2017, với khoảng 30 mặt hàng chủ yếu là cà phê, linh chi, gà, thịt heo, trứng gia cầm, gạo thơm, mật ong, cà phê, tiêu, bò một nắng, rau, củ toàn an toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP. Cùng với đó là các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã qua sơ chế, chế biến do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sản xuất.



Những sản phẩm nông sản sạch và an toàn được chào bán tại chợ phiên.

Chị Lê Thị Kim Ngọc-Trung tâm giống vật nuôi tỉnh cho biết chợ nông sản an toàn là hình thức tổ chức thị trường mới, giúp người tiêu dùng tiếp cận được sản phẩm bảo đảm chất lượng, nhận biết được nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Đồng thời cũng là cũng là phương thức tiếp cận người tiêu dùng nhanh nhất đối với nhà sản xuất. Sau lễ khai mạc, chợ đã nhanh chóng bán hết hơn 1 tạ thịt heo sạch chỉ trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sản phẩm ở đây đang được người tiêu dùng rất quan tâm", chị Ngọc nói.



Những dân háo hức đến chợ phiên tham quan và mua sắm.

Đến phiên chợ này từ lúc mới khai mạc, chị Vũ Thị Nhung (trú phường Diên Hồng) cho biết rằng các gian hàng đã trưng bày đa dạng về sản phẩm như rau sạch, thịt heo gà sạch, gạo thơm Phú Thiện... "Cũng như bao người tiêu dùng trong thời điểm này, tôi rất quan tâm đến sức khỏe nên rất thích các sản phẩm tại chợ phiên này. Mong từ nay về sau sẽ có nhiều phiên chợ như thế này để người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn cho sức khỏe”, chị Nhung bộc bạch.

Đại diện Công ty Giai Lợi kinh doanh sản phẩm thịt gà trứng, gà sạch cho biết sản phẩm đem đến hội chợ lần này được đông đảo người tiêu dùng ưa thích nên doanh nghiệp đã tiêu thụ được một số lượng lớn hàng ngay trong buổi sáng.



Người bán người mua đều rất vui vẻ, hài lòng.

Ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai cho biết để giúp người tiêu dùng khỏi băn khoăn, lo lắng về chất lượng sản phẩm, phiên chợ nông sản sạch lần này nhằm giới thiệu những sản phẩm chất lượng được ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nó hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm của mình đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất.

"Sau phiên chợ lần này, các sở, ngành, chính quyền các cấp sẽ cùng chung tay xây dựng một nền nông nghiệp sạch nhằm xây dựng thương hiệu nông sản sạch cho Gia Lai”, ông An nói.





Nhiều trái cây tươi xanh mướt mắt bày bán tại chợ phiên.



Không thể thiếu nông sản sạch đóng chai an toàn.