Xây kè chống lụt để chấp nhận lụt

Có hệ thống chống ngập lụt, TP Tuy Hòa vẫn bị ngập





Hệ thống chống ngập lụt TP Tuy Hòa (còn gọi là kè Bạch Đằng) thi công năm 2002 với tổng vốn đầu tư 41 tỉ đồng, theo kế hoạch hoàn thành vào năm 2006. Sau nhiều lần chậm tiến độ, HĐND tỉnh Phú Yên ra nghị quyết hoàn thành vào tháng 3.2009, nhưng đến nay công trình này vẫn chưa xong.

Ông Lê Văn Hương - Giám đốc Ban quản lý dự án thủy lợi (BQLDATL) Phú Yên cho biết: “Sau nhiều lần làm việc với Tổng công ty Cơ khí - lắp máy Hà Nội (gọi tắt là COMA), nhưng đơn vị này không tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại của gói thầu số 4 nên UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng. BQLDATL Phú Yên đang tính toán trình Sở NN-PTNT phê duyệt khối lượng còn lại của gói thầu số 4 để chỉ định thầu cho một đơn vị thi công khác. Song, nếu công trình hoàn thành thì cũng không thể quyết toán gói thầu này do có quá nhiều sai phạm”.

Trong khi đó, nhà thầu thi công gói thầu số 6B là Công ty TNHH WKK Việt Nam do yếu kém về năng lực tài chính và thiết bị nên tiến độ thi công gói thầu này cũng rất chậm. “Chúng tôi đang lập lại dự toán để chỉ định nhà thầu có năng lực hơn”, ông Hương bức xúc.

Điều đáng nói, mục tiêu của dự án kè Bạch Đằng là chống ngập lụt TP Tuy Hòa, nhưng trong các đợt lũ 2008 và 2009 các tuyến đường nội thành vẫn bị ngập, có nơi ngập sâu hơn 1m. Ông Hương lý giải: “Kè chống ngập lụt TP Tuy Hòa chỉ chống ngập đối với lũ báo động cấp 3 trở xuống. Vì điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn nên không thể xây dựng kè chống lũ theo mức lũ lịch sử 1993, đành phải chấp nhận phương án 100 năm sẽ có 5 lần TP Tuy Hòa bị ngập lụt” (?!).

Một công trình khác triển khai ì ạch là dự án kè chống xói lở hạ lưu sông Đà Rằng với tổng vốn đầu tư hơn 188 tỉ đồng, khởi công năm 2008 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm 2009. Trong phần xây lắp có 7 gói thầu, đã triển khai thi công 3 gói thầu (số 6, 7 và 8) vào đầu năm 2008, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2008, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ông Hương cho biết, tiến độ chậm là do thay đổi kỹ thuật (chờ phê duyệt lại dự án), 100m kè nằm trong phạm vi an toàn đường sắt... Riêng gói thầu số 7 chậm là do buộc phải dừng lại để xử lý kỹ thuật nền, vì trong quá trình thi công gặp túi bùn.

