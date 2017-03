Xây khu trú bão cho hơn 1.000 tàu đánh cá

Công trình có tổng kinh phí đầu tư khoảng 47 tỉ đồng, do trung ương hỗ trợ. Tại khu vực này sẽ xây dựng 147 trụ cột tàu, hệ thống phao đèn báo hiệu và khu dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm giúp ngư dân chủ động phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn cho ngư dân và các phương tiện đánh bắt thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre cho biết khu trú bão dự kiến sẽ hoàn thành sau hơn một năm, đáp ứng nhu cầu neo đậu an toàn cho hơn 1.000 tàu cá trong và ngoài tỉnh.

T.PHÚC