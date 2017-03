Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe du lịch loại bảy chỗ mang biển số xanh 60C-1122 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng thị xã Long Khánh về ngã tư Dầu Giây đã tông vào sau xe tải đông lạnh do anh Lê Hoài Phong (ngụ thị xã Long Khánh) chạy hướng ngược lại. Ô tô con tiếp tục tông vào một xe tải nhỏ do anh Mai Viết Nhuận (ngụ tỉnh Long An) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe tải lật nghiêng bên đường, xe du lịch quay ngang 180 độ, đầu xe bị biến dạng.

Thông tin từ lực lượng CSGT quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết sáng 17-4, giao thông qua cầu Sài Gòn theo cả hai hướng bị ùn tắc do bốn vụ tai nạn liên tiếp. 12 xe bị hư hỏng. Vào khoảng thời gian trên, một ô tô khi vừa đổ dốc cầu theo hướng từ quận Bình Thạnh sang quận 2 thì mất lái, đâm mạnh vào đuôi hai xe ô tô khác chạy trước. Ít phút sau, cách vị trí xảy ra va chạm đầu khoảng 100 m lại xảy ra va chạm giữa hai xe khách. Tiếp đó lại xảy ra tai nạn liên hoàn giữa bốn xe ô tô. Trong khi lực lượng CSGT đang xử lý vụ tai nạn thì bên kia chiều ngược lại theo hướng quận 2 đi quận Bình Thạnh lại xảy ra va chạm giữa một taxi và ô tô.

HỮU THẮNG - HL