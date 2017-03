Xe biển xanh “quậy” trên cầu

Theo ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở GTVT, bước đầu xác định chiếc xe này của Trường Trung cấp nghề GTVT Đồng Nai (thuộc Sở GTVT).

Trước đó, chiều 1-6, lực lượng Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai và CSGT Biên Hòa đang giải quyết ùn tắc, điều tiết xe qua cầu Hóa An thì phát hiện ô tô biển số xanh 60C-1241 không chấp hành hiệu lệnh, cố tình tiến vào cầu Hóa An. Anh Lê Vĩnh Phú, nhân viên Thanh tra giao thông, đã ra hiệu lệnh đề nghị xe này chuyển hướng nhưng tài xế có hơi men lại lao xe vào chỗ anh Phú đứng và lớn tiếng nhục mạ anh. Tài xế còn cố tình cho xe đậu giữa vòng xoay Hóa An khiến giao thông càng ùn tắc hơn.

DUY ĐÔNG