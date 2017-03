Xe bồn rút trộm xăng bán giữa đường

Sự việc diễn ra thường xuyên tại đường sinh thái ven Sông Lam đoạn đi qua phường Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An).

Sau khi nhận xăng từ Kho xăng dầu Bến Thủy, rất nhiều tài xế chở xăng dầu ung dung chạy lên đoạn đường này rồi tấp vào lề đường để... bán xăng. Phục vụ nhu cầu bán trộm của những tài xế này là một đội ngũ bán xăng lẻ luôn thường trực nằm cạnh cây xăng không xa. Phía sau những bụi rậm ở các điểm xăng này là rất nhiều can nhựa các loại. Mỗi điểm bán xăng lẻ đều trang bị một chiếc xe máy, có hàn khung sắt để đựng can xăng, luôn thường trực để đi nhận hàng.

Hơn 7h sáng, khi tài xế bắt đầu vào kho để nhận xăng thì không khí bên ngoài cũng nhộn nhịp như một cái chợ. Người mua xăng chạy như con thoi trên đường, kẻ bán xăng cũng liên tục tấp xe vào vệ đường ngay khi ra khỏi kho.

Chiêu bán trộm xăng của những tài xế xe bồn này khá tinh vi, sau khi nhận từ kho, đi qua các điểm bán lẻ, tài xế sẽ ra ám hiệu như tút còi, nháy đèn hoặc gọi điện thoại rồi tấp xe vào vệ đường để rót xăng vào chiếc can 20 lít. Chỉ chờ có thế, người nhận được tín hiệu sẽ phóng xe máy đến, nhận xăng, trả tiền. Cuộc mua bán chỉ diễn ra trong vòng 5 phút.

Việc rút xăng bán giữa đường diễn ra công khai. Ảnh: Trường Long

Theo điều tra của PV, hầu hết những chiếc xe tẹc tham gia bán trộm này đều có sẵn một vài chiếc can loại 20 lít trong xe. Khi ra khỏi kho xăng dầu Bến Thủy, tài xế sẽ dừng lại bên vệ đường vắng, tháo trộm xăng vào đầy can rồi gọi người đến mua hàng bằng cách trao đổi can.

Không chỉ bán xăng dọc đường, một số tài xế còn cho xe chạy thẳng một ngôi nhà nằm cạnh kho xăng không xa để tháo xăng vào những chiếc thùng phuy cỡ lớn.

Kho xăng Bến Thủy là một trong hai kho xăng lớn nhất khu vực bắc miền Trung, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe bồn, xe téc ra vào nhận hàng. Một người đàn ông tham gia mua – bán xăng lẻ gần kho xăng này cho biết các tài xế bán xăng từ lâu nay, và thường rẻ hơn giá thị trường từ 3.000 đến 5.000 đồng một lít.

Đặc biệt, nhiều xe bồn, xe téc tham gia việc bán xăng này có gắn nhãn mác và biểu tượng của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (Công ty PTS Nghệ Tĩnh) – đơn vị chịu trách nhiệm chuyên chở hàng từ kho xăng về cho hệ thống đại lí xăng dầu nhà nước ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi xem những hình ảnh phóng viên ghi được, ông Võ Văn Tân - Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh cho biết, hầu hết những xe bán trộm xăng này đều có hành vi dán nhãn mác, màu sắc trên xe giống với màu sắc, logo của công ty, nhưng đều là xe của các đơn vị tư nhân mạo danh. “Chúng tôi luôn có một ban thanh tra thường trực trên các cung đường, nếu phát hiện ra xe nào có bất kì biểu hiện vi phạm, chúng tôi sẽ có các hình thức xử lí nghiêm, vì vậy từ mấy năm nay, công ty chúng tôi không phát hiện ra trường hợp nào vi phạm”.

Những hệ quả từ việc các tài xế bán trộm xăng, ông Tân cho rằng không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty PTS Nghệ Tĩnh mà còn gây thiệt hại cho nhà nước một số tiền không nhỏ bởi các tài xế thường bán xăng rẻ hơn giá thị trường. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh, lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng khác để làm rõ hơn việc các tài xế xe bồn tư nhân dán logo công ty trái phép cũng như hiện tượng rút trộm xăng của lực lượng này”, ông Tân cho biết.

Theo Trường Long (VNE)