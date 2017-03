Xe bồn vướng vào xe khách, bé 1 tuổi rơi xuống đường nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 phút, chiếc xe bồn biển số 57K-8711 do tài xế Nguyễn Thanh Sơn (46 tuổi, quê Long An) điều khiển lưu thông hướng Bến xe miền Tây đi An Sương.

Khi cách cầu An Lập khoảng 200 mét, tài xế Sơn cho xe vượt xe khách biển số 84B-041.64 do tài xế Phạm Nhựt Tân (43 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển.

Bánh sau xe bồn vướng vào xe khách và kéo lê chiếc xe này một đoạn dài khiến bé trai Phạm Tuấn Minh (1 tuổi, đang ngồi trên xe cùng người thân) rơi xuống đường trọng thương và bà Võ Thị Sáu (75 tuổi, quê Tiền Giang) bị chấn thương.

Cả hai nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Do tình hình sức khỏe có chuyển biến xấu nên các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển bé Minh lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo Minh Châu (TNO)