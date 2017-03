Xe buýt tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

Vụ tai nạn làm trọng thương một phụ nữ mang bầu, hàng chục người khác thoát chết trong gang tấc.

Bà con đi đường đã nhanh chóng chuyển người phụ nữ mang bầu đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, bốn xe máy bị cuốn dưới gầm xe, hư hỏng nặng (ảnh). Theo nhiều người chứng kiến, tài xế xe buýt trên đã không làm chủ tốc độ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe buýt đã trốn khỏi hiện trường.

Sáng cùng ngày, trên quốc lộ 13 đoạn qua thị trấn Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương), hai chiếc xe tải đã tông trực diện nhau, hư hỏng nặng. Nhiều nhân chứng cho biết anh Dương Hoàng Phong (quê Long An) điều khiển xe tải đang di chuyển trên quốc lộ 13 thì bật tín hiệu để quay đầu. Đúng lúc đó, xe tải do anh Nguyễn Xuân Vũ (quê Thừa Thiên-Huế) đang phóng nhanh húc vào đầu xe tải do anh Phong cầm lái. Cú va chạm làm tài xế Phong bị thương nặng.

D.THANH - X.NGỌC